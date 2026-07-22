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Sergi Gil Bosch
Festa Major d'Escaldes

Les traques de trabucaires, les campanes i la onada de calor marquen l’inici de la Festa Major d’Escaldes

El comú manté la programació malgrat les altes temperatures i reforça la prevenció davant possibles agressions sexuals amb els punts liles

Escaldes-Engordany ha donat aquest dimecres el tret de sortida oficial a una nova edició de la Festa Major, la qual durant els pròxims cinc dies omplirà la parròquia d’activitats. La cònsol major, Rosa Gili, ha celebrat la bona resposta del públic en les primeres hores de la festa i ha destacat la rapidesa amb què els veïns han omplert l’espai habilitat. «Ens fa molta il·lusió veure com la gent ve a la nostra festa, com gaudeixen amb aquest espai verd, estirats a la gespa i participant en les activitats», ha afirmat.

L’onada de calor que afecta el Principat serà, però, un dels condicionants d’aquesta edició. Gili ha reconegut que les altes temperatures «condicionaran bastant els actes», tot i que el comú no ha previst, de moment, cap modificació específica del programa. En aquest sentit, ha assegurat que l’organització seguirà de prop el desenvolupament de les activitats i actuarà si les circumstàncies ho requereixen. «Sempre es pensa en el pla B de la pluja, però el pla B de la pluja també pot ser el pla B de massa sol», ha assenyalat, recordant que la programació inclou activitats com els jocs d’aigua, pensats perquè els més petits puguin refrescar-se.

En matèria de seguretat, Gili ha recordat que la Festa Major comptarà amb punts liles i que els cossos de seguretat estaran especialment alerta per prevenir incidències. «Desitgem, realment, tenir una Festa Major agradable, sana i ben lluny de situacions lletges, com poden ser les agressions sexuals o altres conductes incíviques», ha manifestat. Val a dir que la cònsol ja havia anunciat els dies previs un reforç de les mesures de seguretat i havia fet una crida a no «abaixar la guàrdia» durant els dies de celebració.

Gili demana no «abaixar la guàrdia» davant la Festa Major tot i la reducció dels incidents d’aquests darrers mesos

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