Mostra fotogràfica

Les Nits d’estiu de FEDA s’obriran amb una visita guiada nocturna a l’exposició ‘Carbó vegetal: l’or negre dels pobres’

L'autor, el francès Pascal Maitre, mostra com és la necessitat de l'ús de carbó vegetal per fer activitats tan rutinàries com cuinar o escalfar aigua

Les Nits d’estiu de FEDA Cultura enceten temporada demà, 25 de juny, amb una visita guiada nocturna per l’exposició ‘Carbó vegetal: l’or negre dels pobres’. En la mostra, que s’exhibeix al MW Museu de l’Electricitat, l’autor, el fotògraf francès Pascal Maitre, mostra una realitat desconeguda i oblidada pel món occidental, com és la necessitat de l’ús de carbó vegetal per fer activitats tan rutinàries com cuinar o escalfar aigua.

Les diferents propostes permetran a les persones que les visitin aprofundir en valors com la sostenibilitat o el coneixement històric de l’electricitat al Principat, combinat amb projeccions cinematogràfiques, actuacions musicals o també l’observació astronòmica. La coordinadora del MW Museu de l’Electricitat, Fran Alcázar, ha destacat que “és un programa divers; amb activitats de qualitat per a tots els públics. Es podrà gaudir d’experiències úniques tant en un espai natural tan especial per a FEDA com és el Camí Hidroelèctric d’Engolasters, com al MW Museu de l’Electricitat”.

L’activitat començarà a les 19.00 hores i la reserva és obligatòria. Es pot fer a través del correu electrònic fedacultura@feda.ad o bé trucant al MW Museu de l’Electricitat, al 739 111.