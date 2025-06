Acció conjunta per l'inclusivitat

Les Nits d’Estiu retornen posant el focus en una millora de l’accessibilitat i amb un concert de Grecotechno a Meritxell

La cap d’Àrea de Museus del Govern pondera la bona predisposició de l'oferta d'activitats lúdiques per gaudir del patrimoni d'una manera diferent

Un estiu més els museus del país obren novament les portes amb una àmplia oferta d’activitats culturals dins del programa Nits d’Estiu als Museus, una iniciativa que “valoritza el patrimoni cultural i artístic d’Andorra”. La proposta, impulsada per la Taula Nacional de Museus, ha estat presentada avui al Museu de la Moto de Canillo amb la participació de Ruth Casabella, cap d’Àrea de Museus I Monuments del Govern d’Andorra I Francesc Oriol, Responsable de Turisme del Comú de Canillo.

És per això que les Nits d’Estiu als Museus 2025 oferiran per aquesta ocasió una seixantena d’activitats repartides entre els diferents equipaments museístics públics i privats del Principat. D’aquesta forma, l’oferta inclou concerts, espectacles, conferències, gastronomia i visites guiades, totes dissenyades amb criteris d’accessibilitat i inclusivitat. Una de les grans novetats d’enguany, segons infoma Casabella, és el “Concert de Grecotechno, que té lloc al Santuari de Meritxell on es fusionarà el cant gregorià amb la música electrònica, o el monòleg en clau còmica i amb tocs musicals de DO Fernández Princesa d’Escaldes, al jardí historic del Museu Casa d’Areny Plandolit.

Convé recordar que la iniciativa és una acció conjunta dels membres de la Taula Nacional de Museus, que treballen coordinadament per “oferir un estiu ple de cultura”. Aquesta col·laboració busca fer dels museus espais vius, accessibles, inclusius i dinàmics, tant per a la ciutadania com per als visitants del país. En aquest sentit, Francesc Oriol, ha volgut destacar “l’esforç col·lectiu dels comuns, del Govern i d’entitats com FEDA, que fan possible, any rere any, aquest programa d’activitats que cada cop és més ric en qualitat i en diversitat de propostes”. També ha afegit que “aquesta suma de voluntats demostra que la cultura es pot viure de moltes maneres i que els museus són espais vius i oberts a tothom”.

En darrer lloc, i afegint també la seva opinió, la cap d’Àrea de Museus i Monuments del Govern d’Andorra, Ruth Casabella, ha remarcat que “l’objectiu d’aquest programa és oferir un ampli ventall d’activitats culturals pensades per a tots els públics durant les nits d’estiu, de dilluns a dissabte, especialment a partir de les 19.00 hores del vespre, un horari ideal perquè tant residents com turistes puguin gaudir del patrimoni en un ambient diferent i acollidor”. Casabella també ha inicidit que aquesta oferta cultural diversa “és un èxit perquè arriba a perfils molt diversos de públic amb propostes atractives, dinàmiques i de qualitat”.