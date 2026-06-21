Lenny Jay fa vibrar Encamp amb un tribut a Michael Jackson davant 3.000 persones a la Festa del Poble

El tribut internacional a Michael Jackson ha complit les expectatives a la Festa del Poble d’Encamp. Lenny Jay, protagonista de This is Michael, ha reunit unes 3.000 persones en un concert de més de 90 minuts, durant el qual ha repassat els grans èxits del rei del pop.
L’intèrpret d’origen brasiler ha connectat amb el públic des de l’inici, mostrant una bandera d’Andorra i pronunciant diversos “gràcies” en català. Acompanyat de ballarins, cantants i músics en directe, ha mantingut l’ambient festiu fins al final de l’espectacle.
La festa continua aquest diumenge amb Buhos, que actuarà a les 23.30 hores a la zona de concerts. Abans, les corals d’Encamp i la Massana, juntament amb Corazonistas, ofereixen un concert a l’església de Santa Eulàlia. La jornada també inclou el Crash Car, a les 17.00 hores a Prada de Moles, la ballada de sardanes al carrer Major i les sessions de Dj Trapella i Mon DJ.
El públic ha fet el ple en el recinte en un concert de més de 90 minuts amb música i ball en directe
La Festa del Poble es tancarà dilluns 22 de juny amb la FesTapa, de les 18 a les 23 hores a la plaça dels Arínsols. Hi participaran setze establiments de restauració, que oferiran tapes dolces i salades. Els assistents podran completar el passaport gastronòmic per entrar en el sorteig d’un àpat per a dues persones valorat en 100 euros. Els restaurants participants optaran a tres premis: 300 euros per a la tapa més popular, 200 euros per a la més creativa i 120 euros per a la més venuda.