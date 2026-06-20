L’Encamp de Gresca desafia la calor amb una gran participació: «Cada any s’hi afegeix més gent del poble»

Encamp ha celebrat aquest dissabte l’Encamp de Gresca, un dels esdeveniments més tradicionals de la festa del poble. Com ja va passar l’any passat, enguany s’han protagonitzat quatre balls en comptes de tres, com s’havia celebrat en els darrers anys. Un d’aquests l’han executat els més menuts de l’esbart Sant Romà. Posteriorment, els adults han dansat fins a tres versions de l’Encamp de Gresca. La primera, amb el cos principal, la segona amb les autoritats, pel qual s’ha pogut veure el ministre de Turisme, Jordi Torres, ballant; i la tercera la més popular, en la que hi ha participat el poble.
«Cada any s’hi afegeix més gent del poble. Arrenca l’esbart, però després petits, grans i gent de totes les edats s’engresquen a participar-hi. Com heu pogut comprovar, ja comencen a conèixer força bé la coreografia, cosa que a nosaltres ens alegra moltíssim», ha explicat el conseller de Cultura d’Encamp, Joan Sans.
L’esbart juvenil va dansar per primera vegada l’any passat i sembla que està arrelant entre els joves. «Hi ha molta jovenalla i tenen una agenda prou completa també quan comença l’estiu perquè avui també seran en el Jambo, és a dir, que contents també per aquesta part», ha comentat Sans. Un cop acabats els balls, s’ha fet un petit piscolabis i posteriorment se celebrarà una arrossada popular, pel qual s’han venut tots els tiquets, al voltant de 500, a un preu de 2 euros.
La festa del poble va arrencar aquest divendres amb normalitat i sense cap incidència. «Ha anat tot bé, la nit ha anat bé, ha estat prou endreçada. Divendres no és una nit tan intensa a escala de programació com la que ja és avui, en què tenim Lenny Jay i en què esperem que ens arribi molta gent a la parròquia per veure aquest espectacle de ‘This is Michael’. Després demà tenim el gran concert de la gira dels vint anys de Búhos, que també preveiem que hi hagi molta gent al Prat de l’Areny», ha esmentat el conseller.
Tota la festivitat s’està celebrant amb temperatures molt altes. De fet, el departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després que el Servei Meteorològic hagi emès aquest dissabte un avís taronja per altes temperatures a partir de demà diumenge i fins dimarts. Davant d’això, la corporació s’ha encarregat de repartir diferents ventalls entre el públic assistent de l’Encamp de Gresca per evitar cops de calor.
El comú estarà pendent al llarg de la celebració dels termòmetres, tot i que la majoria de les activitats del dia són més aviat tranquil·les. «Les activitats que estan programades durant les hores més fortes de sol són activitats més aviat tranquil·les, sobretot per a la gent gran. Les havaneres, sardanes i a la nit que hi ha els concerts les temperatures sortosament són més agradables que no pas al dia», ha declarat el titular de Cultura.