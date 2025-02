L’energia d’Hysteriofunk engega la nova Programació Cultural encampadana

El Comú d’Encamp obrirà demà dilluns, 3 de febrer, la venda d’entrades dels espectacles de la Programació Cultural a les 10.00 hores. De manera que els tiquets es podran comprar a través del web comuencamp.ad i tots els actes tindran lloc a la Sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural. Val a dir que la programació s’estén de gener a maig i compta amb actes tant gratuïts com de pagament inclosos en els següents gèneres: música en directe, teatre, dansa, musicals, recitals i els espectacles contemporanis.

En el marc de la programació, la Sala de festes va acollir ahir el concert del grup nacional ‘Hysteriofunk’ sota un públic fidel i molt entregat. Cal citar que els artistes van agrair la gran acollida i van oferir un recull dels seus millors temes refermant les tres dècades d’actuació damunt dels escenaris. Quant als espectacles de pagament, el primer serà el 6 de març amb l’obra de teatre ‘Males Dones’ que tindrà lloc a les 21.00 hores. Es tracta així d’una representació sense pèls a la llengua on les protagonistes parlaran de la seva realitat, les desigualtats i pressions que pateixen dones i homes.

Amb relació als mesos de març i abril, el 8 de març, a les 20.00 hores, hi haurà el recital ‘Survivantes’. Convé indicar que aquest espectacle obrirà la venda d’entrades el dijous 20 de febrer i es fa en col·laboració amb l’Ambaixada de França a Andorra i el Carnet Jove. L’acte commemorarà tant les dones com els 80 anys de l’Alliberament de França a través d’escrits de dones resistents, rescatades i rebel·lades. A banda, el 22 de març, a les 17.00 hores, els més menuts viatjaran a un món màgic i sorprenent amb el musical infantil ‘La Bella dorment’ i el 12 d’abril, a la mateixa hora, hi haurà l’obra de teatre infantil de titelles, físic i visual ‘L’Anorak’.

Finalment, durant el mes de maig, hi haurà l’espectacle de dansa contemporània ‘Jarana’, que s’interpretarà el pròxim 8 de maig a les 21.00 de la nit. El 19 de maig, a les 17.00 hores, tindrà lloc un nou musical amb el Cor de Rock, i el 22 de maig a les 21.00 hores es clourà el primer semestre de la programació cultural amb el concert de Momi Maiga. En aquest sentit, l’artista, reconegut mundialment, aborda temes d’actualitat que ressonen profundament: des de les conseqüències de les polítiques colonials que frenen el desenvolupament de molts països africans, fins a la lluita per l’accés universal a l’educació.

Cal informar que el preu dels espectacles oscil·la entre els 10 i 14 euros per als adults i els 5 i 7 euros per als infants en funció de cada acte i ubicació dels seients. La Programació Cultural, impulsada pel Departament de Cultura del Comú, contempla un conjunt d’esdeveniments aptes per a tots els públics, amb una gran varietat, i complint l’objectiu d’arribar a tots els segments d’edat de la població, des d’infants fins a gent gran.