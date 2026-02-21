L’Eixivern reuneix creadors per impulsar el català a les xarxes socials i consolidar una comunitat digital

La primera edició de l’Eixivern, la trobada de creadors de continguts en català al Principat, s’ha celebrat aquest dissabte coincidint amb el Dia Internacional de la Llengua Materna. La iniciativa, impulsada pel departament de Política Lingüística, ha aplegat una vintena de creadors al matí i una cinquantena de persones a la sessió oberta de la tarda, celebrada a Unsquare Studio.
L’acte ha estat conduït pel creador de contingut Wizproblema, Mohamed Lamin; la reportera de l’APM?, Nerea Sanfe, i Laura Zurriaga, i ha combinat reflexió professional, debat i presentació de missatges a favor de l’empoderament lingüístic a les xarxes. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha fet una valoració positiva de la jornada. “Al matí ja era el que havíem previst, s’hi han inscrit 20 persones, tots creadors de contingut. I a la tarda, que obríem les portes al públic general, han vingut unes 50 persones. Estem satisfets d’aquesta primera trobada i ens anima a continuar treballant en un futur”, ha assegurat.
Bonell també ha recordat que el Pla nacional per la llengua ja preveu crear xarxa entre creadors andorrans i no ha descartat que la trobada es consolidi amb caràcter anual. A més, el Govern estudiarà la possibilitat de valorar eventuals suports econòmics en el marc de les conclusions extretes d’aquesta primera edició.
“S’ha de fer contingut en català”
Més enllà de les xifres, la jornada ha volgut deixar clar que “crear contingut en català té futur i més beneficis que inconvenients”. Un dels moments destacats ha estat la intervenció d’un jove creador, en Gerard, que va admetre que li feia por fer contingut en català per les possibles crítiques. “Les pors que tenim sovint són absolutament impostades, potser absurdes. Les sentim molt i ens fan patir, però quan les analitzes veus que no tenen cap sentit”, ha reflexionat Lamin.
També s’ha posat sobre la taula la contradicció habitual que “si una persona parla català el 90% del dia, no té lògica que després no el faci servir en la seva creació digital”. “Avui hem vist que la por l’hem de deixar a un costat, encara que existeixi, i que ens hem d’animar. Hi ha molta xarxa i podem fer xarxa en català”, ha remarcat Sanfe.
Sobre si s’està perdent la por de fer contingut en català, alguns creadors han admès que encara costa. “T’ho poden dir, però fins que no comences a fer-ho i veus que no passa res, no t’ho acabes de creure”. Lamin ha assegurat que “és la meva llengua i ja està. Faig vídeos en la meva llengua, punt”. “Si agafes les crítiques com un reforç positiu, pots pensar: com més em critiquin, més ho faré en català. Al final, hi ha gent a qui tanques la boca i tu ets més feliç”.
Amb aquesta primera edició, Bonell ha volgut deixar clar que al Principat es parla català i també es crea contingut en català. L’Eixivern neix així amb la voluntat de consolidar una comunitat digital activa. “Faríem i promouríem aquestes trobades perquè els creadors de continguts d’Andorra tinguessin un lloc on veure’s i poder parlar de totes les necessitats que tinguessin. I així ho farem”, ha conclòs la ministra.