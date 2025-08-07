Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'activitat culminarà amb una observació astronòmica de la lluna amb un telescopi d’alta potència. | FEDA
El Periòdic d'Andorra
Canvi de data per previsió meteorològica

L’Astromusical d’Engolasters s’ajorna al 22 d’agost i manté la proposta de música i observació lunar

L’activitat gratuïta de FEDA Cultura es farà a les 22 h al camí hidroelèctric, amb reserva prèvia i places limitades

L’Astromusical, previst inicialment per al 8 d’agost, tindrà lloc finalment el divendres 22 a les 22.00 hores al camí hidroelèctric d’Engolasters. El canvi de data respon a la previsió de mal temps anunciada per a la jornada original.

Aquesta proposta immersiva s’inclou en el programa de les Nits d’estiu organitzat per FEDA Cultura i combinarà música en directe amb projeccions visuals de l’univers. L’activitat es dividirà en quatre blocs temàtics i finalitzarà amb una observació astronòmica de la lluna mitjançant un telescopi d’alta potència, en un entorn natural singular.

Comparteix
Notícies relacionades
Neix el FestXic, primer festival familiar del país amb escenaris i activitats a Andorra la Vella
‘Ritmes, capital musical’ celebra deu anys amb concerts i activitats familiars que omplen d’energia la capital
Un segell per recordar el Centre Cultural d’Andorra, un espai de llibertat en temps difícils

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Cultura, Parròquies
Neix el FestXic, primer festival familiar del país amb escenaris i activitats a Andorra la Vella
  • Cultura
‘Ritmes, capital musical’ celebra deu anys amb concerts i activitats familiars que omplen d’energia la capital
  • Cultura, Societat
Un segell per recordar el Centre Cultural d’Andorra, un espai de llibertat en temps difícils
Publicitat
Entrevistes culturals
Cristina Pericas
Creadora de GOJA, l’espectacle de dansa vertical
Efrem Roca
Saxofonista
Carlos Segarra
Líder de la banda espanyola, Los Rebeldes
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu