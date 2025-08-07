L’Astromusical d’Engolasters s’ajorna al 22 d’agost i manté la proposta de música i observació lunar

L’Astromusical, previst inicialment per al 8 d’agost, tindrà lloc finalment el divendres 22 a les 22.00 hores al camí hidroelèctric d’Engolasters. El canvi de data respon a la previsió de mal temps anunciada per a la jornada original.
Aquesta proposta immersiva s’inclou en el programa de les Nits d’estiu organitzat per FEDA Cultura i combinarà música en directe amb projeccions visuals de l’univers. L’activitat es dividirà en quatre blocs temàtics i finalitzarà amb una observació astronòmica de la lluna mitjançant un telescopi d’alta potència, en un entorn natural singular.