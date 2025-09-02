L’art contemporani envaeix l’Hotel Pol i converteix el país en epicentre cultural amb una seixantena d’artistes

La sisena edició de la biennal d’art contemporani ANDART obrirà portes el 19 de setembre i s’allargarà fins al 14 de novembre, convertint Andorra en un aparador cultural únic. El projecte, dirigit artísticament per Albert Gusi, es presenta com una proposta diferent a les mostres convencionals i vol trencar amb els esquemes habituals del consum de cultura.
“És un projecte cultural de primer ordre”, afirma Gusi, qui remarca que “la biennal genera un entusiasme artístic molt potent”. La diferència principal respecte a un esdeveniment cultural convencional rau en la manera com s’ofereix l’art al públic. L’exemple més evident és l’antic Hotel Pol, un antic edifici que es transformarà en un espai efímer per a cinquanta artistes. “Si estiguéssim en un museu, les obres tindrien consideracions concretes, parets ben il·luminades, espais delimitats… Però aquí l’art ocupa un espai que no està pensat per a això. I per tant, tothom està fora de joc: l’edifici, els artistes, els organitzadors i també el públic”, assenyala el director artístic.
Aquesta voluntat de situar Andorra com un epicentre cultural al Pirineu és un dels motors de la biennal. “Ni al costat francès, ni a l’espanyol o català, hi ha una biennal d’aquest nivell d’art contemporani. Aquí a Andorra, durant aquests dos mesos, no passarà res més rellevant culturalment que el que tindrà lloc a l’Hotel Pol”, defensa Gusi.
La programació d’enguany inclou més de vint propostes d’artistes andorrans, els quals exhibiran els seus projectes en diàleg amb una àmplia selecció internacional. S’hi podran veure treballs de creadors catalans, espanyols, francesos, anglesos, alemanys, holandesos o fins i tot de Mongòlia, amb l’objectiu de generar un intercanvi bidireccional. “És un espai perquè els artistes de fora coneguin què s’està fent a Andorra, però també perquè aquí es puguin veure propostes internacionals”, apuntala Gusi.
La sisena edició ha rebut més interès que mai. “Hem arribat encara a més artistes, a més col·lectius, a més països. Ens hem quedat amb 60 esquetges propostes de tots els nivells, i hem hagut de deixar-ne fora gairebé el doble”, explica el director artístic, qui interpreta aquesta alta participació com una mostra clara de la potència del projecte.
La biennal s’articula al voltant del lema “pausa per continuar” i té dos espais centrals: l’Hotel Pol i la ruta panoràmica de 35 quilòmetres que s’inicia i acaba a Sant Julià. Aquesta ruta, amb intervencions artístiques al llarg del recorregut, completa el caràcter singular d’ANDART i reforça l’objectiu de consolidar el país com a referent internacional en land art.
“El llenguatge universal del segle XXI és el de la imatge, i això també ho treballem des de la biennal”, subratlla Gusi. Un altre dels propòsits és reduir la bretxa cultural que sovint fa que el públic no s’acosti a l’art contemporani. “Si la biennal no passés, aquesta bretxa aniria creixent. En canvi, aquí tothom té l’oportunitat de viure experiències artístiques gratuïtes, de descobrir l’art contemporani de manera directa i propera”. Tot plegat, amb la intenció de desmuntar prejudicis: “A vegades l’art contemporani ens fa una mica de mandra, però en realitat és molt proper, molt senzill, molt a l’abast de tothom”, conclou Gusi.