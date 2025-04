Esdeveniment musical

L’Andorra Sax Fest arriba a la 12a edició amb rècord de participants de fins a 30 nacionalitats diferents

Hi prendrà part una delegació xinesa de 40 persones, a més de presència espanyola, francesa, russa, nord-americana i japonesa

Del 27 d’abril al 4 de maig torna l’Andorra Sax Fest, un festival que arriba a la seva 12a edició amb un nou rècord de participació i consolidant-se un any més com un dels esdeveniments musicals més internacionals que s’organitzen al país, i és que enguany s’han acreditat gairebé 300 persones de 30 nacionalitats diferents. A més, s’han inscrit prop de 200 persones al concurs del Solo Sax i 57 a l’Andorra Sax Fest, un fet que consolida el festival com un dels certàmens més internacionals i rellevants del panorama musical del saxòfon.

Així, aquesta edició destaca per l’elevada diversitat de nacionalitats representades, amb una presència destacada de procedents d’Espanya i de la Xina. En aquest sentit, la delegació espanyola hi participa amb un total de 76 persones, seguida per la del país asiàtic (40), francesa (29), russa (23), nord-americana (14) i japonesa (11).

Entre les novetats, hi haurà dos ambaixadors per explicar com el viu el festival des de dins: Mikhail Kazakov i Valentin Kovalev, dos saxofonistes i guanyadors del Solo Sax en les edicions 2021 i 2019, respectivament. Amb més de 130.000 seguidors a Instagram, seran els ‘influencers’ oficials del festival i compartiran continguts exclusius i vivències en directe: el dia a dia del festival, els moments més emocionants de les competicions, els assajos i les entrevistes amb els participants.

També hi haurà una sessió de ioga per a saxofonistes, l’1 de maig a les 11.00 hores, dirigida per una fisioterapeuta especialitzada, qui oferirà als músics diferents exercicis per millorar la flexibilitat i corregir la postura per prevenir lesions. En afegit, se celebrarà el concert conjunt dels guanyadors del Solo Sax i el Youth 2024. Així, Dmitry Pinchuk i Sofiia Petrash actuaran en un únic recital el 30 d’abril a les 19.45 hores a l’auditori del centre de congressos. I es podrà gaudir del concert dels professors de l’Andorra Sax Fest, els quals per primera vegada oferiran una sessió especial el 3 de maig a les 21.00 hores.

Pel que fa a la resta d’actuacions cal destacar que la primera serà el dilluns 28 d’abril amb Kebyart, un quartet que combina la tradició clàssica amb una visió moderna i innovadora. Els seguiran l’endemà la formació Hugo Afettouche & Tetralyre, en un concert de jazz fusió, groove i influències del rock organitzat gràcies a la col·laboració de l’ambaixada francesa. El dijous 1 de maig serà el torn del Moscow Saxophone Quartet, format per Nikita Zimin, Taras Gusarov, Anastasia Konyaeva, Dmitry Pinchuk, els quals presentaran un repertori que fusiona música clàssica i contemporània. Per la seva part, el divendres 2 de maig a les 21.00 hores, l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra interpretarà un programa especial sota la direcció de Vicent David i la participació de solistes destacats del festival.

El diumenge tindrà lloc la gran final del Solo Sax Competition. El mateix dia, es farà l’entrega dels guardons de la tercera edició de la gala dels Sax Awards i, tot seguit, per posar punt final a la 12a edició del festival, es lliuraran els premis del Solo Sax 2025.