Relleu generacional

L’andorrà Ferran Mata esdevé nomenat com a nou fallaire major de les Valls d’Andorra

Substituirà en el càrrec a Marco Castro, que li traspassarà la capa vermella durant l’acte que se celebra a la plaça del Consell General el 23 de juny

Un centenar de fallaires de tots els col·lectius del país s’han trobat aquest diumenge al matí a la Vall d’Incles de Canillo per celebrar la tradicional recerca de l’argolla de Fontargent, una activitat a través de la qual s’elegeix el fallaire major de l’any. Ferran Mata ha estat qui ha aconseguit la distinció de Fallaire Major 2025 després que l’equip que capitanejava hagi estat el que ha trobat el clau d’or que penjava de l’argolla.

L’andorrà, que pertany al col·lectiu dels fallaires d’Ordino de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino (ACPO), substituirà en el càrrec a Marco Castro, fallaire major 2024, que li traspassarà la capa vermella durant l’acte que se celebra a la plaça del Consell General el dia 23 de juny després de recollir la Flama del Canigó.

Una de les novetats de la cremada de falles d’enguany és que a més d’Andorra la Vella, els col·lectius de fallaires de llum de les parròquies d’Escaldes, Ordino i Sant Julià també tindran el seu fallaire menor. Per part d’Andorra la Vella, Lua Blasi Almeyda substituirà Ton Samarra, ja que ha estat qui ha trobat el clau de plata penjat de l’argolla en l’activitat que els fallaires de llum de la capital han celebrat també avui.

Per la seva banda, Escaldes va escollir la seva fallaire menor el dia 18 de maig en una activitat realitzada a la Font de la Closa. Laia Moreno Ferris serà la primera fallaire menor escaldenca al trobar l’argolla que la distingirà com a tal. Altrament, Ordino va escollir el seu fallaire menor durant l’asclada del mai del dissabte passat 24 de maig durant una activitat denominada la recerca del mai petit. L’equip encapçalat per Daniel Rico Antequera en va sortir guanyador i serà el primer fallaire menor ordinenc.

Per últim lloc, els fallaires de llum lauredians escolliran el seu fallaire menor el següent dia 15 de juny a través de la recerca de l’argolla de la Rabassa. A tots ells se’ls investirà amb la capa identificativa i el seu penjoll durant l’acte del dia 23 de juny conjuntament amb el fallaire major de les Valls d’Andorra. Val a dir que un cop acabada l’activitat, els fallaires han fet el tradicional dinar de germanor a les instal·lacions de la casa de colònies d’AINA.

Resposta a la demanda

El fallaire menor és una figura que es va crear l’any 2011 a iniciativa del col·lectiu de fallaires de llum d’Andorra la Vella. Des d’aleshores, ha estat una distinció que es duia a terme únicament a la capital. Amb el creixement dels col·lectius i la participació en els darrers anys de forma gradual i continuada d’una gran quantitat de fallaires de llum a la resta de parròquies, ha acabat desembocant en la creació de la figura de fallaire menor a escala parroquial i cadascú amb la seva pròpia distinció.