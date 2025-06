Biennal Internacional d’Andorra

L’andart 25 acollirà 80 artistes de 20 nacionalitats després de rebre més de 220 propostes d’arreu del món

Se celebrarà del 19 de setembre al 14 de novembre a Sant Julià de Lòria, amb l’hotel Pol com a epicentre que acollirà la majoria dels projectes

L’organització de L’andart 25 –la 6a Biennal Internacional d’Andorra– va fer públic el passat divendres el llistat d’artistes seleccionats per a l’edició d’enguany, que se celebrarà del 19 de setembre al 14 de novembre a Sant Julià de Lòria. Aquesta edició ha rebut més de 220 propostes d’arreu del món, i el comitè de comissariat, després d’un procés “intens i rigorós”, ha escollit 80 artistes de 20 nacionalitats.

L’hotel Pol serà l’epicentre de la biennal i acollirà la majoria de les propostes seleccionades, distribuïdes per les diferents plantes de l’edifici. Paral·lelament, una ruta panoràmica de 35 quilòmetres recorrerà diversos indrets naturals del territori amb una selecció de 10 obres específicament concebudes per al paisatge. “Ens ha impressionat la qualitat i la varietat de les propostes rebudes”, afirma el comissari, Pere Moles. “Aquesta edició serà un punt de trobada potent entre creació contemporània i espai públic a Andorra”, complementa el director artístic, Albert Gusi.

El lema d’aquest any, ‘Pausa per continuar’, parteix del fet que som al 2025, un any que marca ja un quart de segle des de l’inici del nou mil·lenni. Aquest context convida a una pausa crítica per reflexionar sobre els canvis que han marcat les darreres dues dècades i mitja a escala global i també a Andorra.

A més, i seguint la tradició iniciada la passada edició, enguany Liechtenstein pren el relleu a San Marino com a país convidat. En aquest sentit, el petit estat de l’Europa alpina participa amb una selecció especial de deu artistes. D’altra banda, cal apuntar que ja han començat els enregistraments per crear un documental de gent vinculada amb l’hotel Pol, uns treballs tindran una durada de dos dies i després de la seva corresponent edició es podrà visualitzar a l’hotel durant la biennal.