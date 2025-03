Publicació literària

La vida i el llegat de mossèn Ramon Rossell recollits sota el títol ‘Carta d’un capellà jubilat als seus amics’

Un viatge narratiu que recorre els moments clau d’un capellà que ha marcat la història pastoral de Canillo com a rector des de 1966

Les memòries del mossèn Ramon Rossell han estat presentades per l’editorial Claret, amb una sortida prevista per al pròxim dimarts 1 d’abril sota el títol «Carta d’un capellà jubilat als seus amics». Mitjançant aquest relat autobiogràfic, l’autor ha descrit el seu itinerari, que ha començat a Bellcaire d’Urgell i s’ha enfortit amb la seva consolidada labor pastoral a Canillo, on ha exercit com a rector des de 1966.

El volum ha comptat amb la col·laboració de personalitats rellevants en la vida de mossèn Ramon, com Clara Fernández, Laura Casanovas, Guillem Aurenche, Lluís Visa, Pep Visa i Esther Planes, convertint-se en un llegat d’experiències, reflexions i testimonis sobre la seva trajectòria espiritual i personal. Tal com ho ha afirmat ell mateix, aquest llibre ha estat descrit com un “passeig pel jardí de roses i punxes d’un capellà rural”.

A través d’una narrativa propera i d’anècdotes inspiradores, el lector ha pogut descobrir la humanitat i la dedicació d’un home que ha deixat una empremta notable en la vida religiosa i social d’Andorra i del Pirineu. Entre altres aspectes, l’obra ha posat especial atenció en la creació d’AINA, que ha suposat un pilar fonamental en l’educació i l’acompanyament de nombrosos joves andorrans.

La presentació del llibre ha estat programada per al dijous 10 d’abril a les 19 hores al Consell General, comptant amb la participació tant de l’autor com del cònsol de Canillo, Jordi Alcobé.