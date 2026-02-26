Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  L'església de Sant Martí de la Cortinada.
  Cultura
Conservació i il·luminació arquitectònica

La segona fase de restauració de l’església de Sant Martí de la Cortinada s’adjudica per prop de 130.000 euros

El termini d'execució és de 16 setmanes, renovant la coberta mitjançant el desmuntatge del llosat existent i col·locant una doble capa impermeable

El Govern ha adjudicat la segona fase de les obres de conservació i il·luminació arquitectònica de l’església de Sant Martí de la Cortinada a l’empresa Construccions Purroy, segons el projecte efectuat per l’arquitecte Enric Dilmé, per un pressupost de 126.395,89 euros. El termini d’execució, detallen, és de 16 setmanes, durant les quals es renovarà la coberta mitjançant el desmuntatge del llosat existent, es col·locarà una doble capa impermeable i s’instal·larà plafons encadellats hidròfugs.

La primera fase que actualment s’està executant, cal recordar, consisteix en la intervenció de l’exterior de l’església i la millora del sistema de drenatge perimetral per reduir les humitats a la base dels murs. A més, a l’interior, s’estan repintant les parets amb pintura a la calç i reparant l’esquerda de la volta d’una de les capelles laterals. Finalment, s’està renovant completament la instal·lació elèctrica i actualitzant el sistema de calefacció per radiadors.

Pel que fa als béns mobles, com el retaule major, els retaules o els altars de les capelles, l’equip de conservació i restauració del Departament de Patrimoni Cultural els està restaurant al taller situat al Ministeri de Cultura, i està previst que retornin al seu emplaçament original un cop finalitzin les obres.

