  • Uns vehicles exposat en el Museu Nacional de l'Automòbil. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
Tancament temporal

La presència d’amiant en alguns vehicles obliga a tancar el Museu de l’Automòbil a partir de dimecres

Tanmateix, no hi ha hagut una afectació ambiental a les zones mostrejades que pugui afectar a la salut dels treballadors i dels visitants

El Departament de Promoció Cultural del ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha informat del tancament temporal del Museu Nacional de l’Automòbil a partir de demà dimecres 27 d’agost. Ho ha decidit després de rebre els resultats de l’informe encarregat a una empresa especialitzada sobre la presència d’amiant als vehicles, en el marc de les accions de manteniment i millora efectuades al museu. Aquest document indica la presència d’amiant en alguns components de determinats vehicles de l’exposició i recomana el tancament cautelar per acabar d’identificar els vehicles afectats i dur a terme les accions escaients.

Tanmateix, l’informe relata que no s’han observat partícules d’amiant a l’ambient i que, per tant, no hi ha hagut una afectació ambiental a les zones mostrejades que pugui afectar a la salut dels treballadors i dels visitants del Museu Nacional de l’Automòbil.

La mesura es pren de forma preventiva per garantir que els treballs de manteniment i de detecció d’amiant en algunes peces dels automòbils que s’exposen puguin continuar amb normalitat i amb les màximes garanties. L’objectiu del Departament és obrir el museu en els millors terminis possibles.

L’amiant és un risc per a la salut quan aquest es fragmenta o es descompon, de manera que la pols de l’amiant pot ser respirat a través dels pulmons. No obstant això, no té una afectació sobre la salut de les persones si no es fragmenta.

