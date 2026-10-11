La plaça de les Fontetes s’omple per veure ‘Meritxell, la patrona’ en un Contradans que supera les expectatives

La plaça de les Fontetes de la Massana s’ha omplert aquest diumenge amb la representació de ‘Meritxell, la patrona’, l’espectacle protagonitzat pels cinc esbarts del país que ha servit per tancar l’edició del 2026 del Contradans. L’Esbart Sant Romà, l’Esbart Valls del Nord, l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella, l’Esbart Laurèdia i l’Esbart Santa Anna han tornat a compartir escenari amb una proposta estrenada el passat 12 de setembre al claustre del Santuari de Meritxell. En aquesta ocasió, l’espai ha requerit adaptar les entrades i sortides dels ballarins, així com les dimensions i la distribució de l’espectacle, a les característiques d’un espai urbà i obert.
La representació ha format part de la programació del Contradans, el qual ha reunit sis propostes més de dansa i arts escèniques al centre de la Massana. Entre aquestes, el públic ha pogut assistir posteriorment a ‘ADK3.7 Dualtasuna’, de la companyia basca Aukeran Dantza, la qual ha presentat per primera vegada fora del seu territori aquest espectacle que combina dansa tradicional, dansa contemporània i música en directe. La proposta gira al voltant de la dualitat de la vida, el pas del temps i els elements compartits entre les persones.
La programació també ha inclòs l’actuació de Marea Danza, qui dissabte a la nit ha portat a l’Auditori Nacional l’espectacle ‘On estàs Alícia?’. La companyia ha presentat una proposta de flamenc modern inspirada en el relat de Lewis Carroll, a través del qual aborda qüestions vinculades a la connectivitat, les xarxes socials i la dependència de les tecnologies en la societat actual. Pel que fa a l’artesania, l’altre dels eixos del certamen, els tallers programats han exhaurit totes les places disponibles. Les activitats han permès als participants conèixer diferents oficis artesanals i la seva evolució al llarg dels anys.