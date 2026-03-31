La pèrdua de Sergi Mas traspassa parròquies per la seva transcendència cultural i social: “És un dol nacional”

“En Sergi esdevé la mirada externa que necessitem els del país perquè algú ens faci veure com d’important és la nostra tradició, la nostra història i la nostra cultura”. D’aquesta manera defineix la consellera de Cultura de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny, a Sergi Mas, després de la seva mort aquest dimarts amb 95 anys. Mas arriba als anys 50, procedent del barri de Sants, i “amb el seu art ens ajuda a descobrir tot això i posar-ho més en valor”, explica Areny, qui destaca la importància de la figura de Mas no només per al poble lauredià, sinó per a tot el Principat.
“Estic convençuda que a Andorra és un dol nacional, tothom sent aquesta pèrdua, perquè el Sergi era un personatge molt estimat”, afegeix la consellera. Cal recordar que el passat mes de nombre, l’escultor va rebre l’Ordre de Carlemany, una de les màximes distincions del país, la qual reconeix la contribució excepcional de l’artista al patrimoni cultural, artístic i social d’Andorra.
En l’àmbit parroquial, la consellera de Cultura recorda que tot just fa una setmana es va presentar el darrer llibre de Mas anomenat ‘Tafetans de justícia’ al Centre Cultural Lauredià, i a mesura que les persones arribaven travessant per la plaça de la Germandat, “ell ens estava mirant des del seu balcó”. En aquest sentit, Areny remarca el fet que Mas hagi pogut rebre els homenatges en vida com la mencionada Ordre Carlemany, posar el seu nom a la sala de la casa comuna o la lectura dels seus textos per celebrar els 95 anys. “Hem tingut la sort de poder fer-ho en vida, que és una gran sort i ens deixa més reconfortats”.
Així, també ha recordat el projecte per transformar la rotonda del Pont del Solà –presentat a finals de novembre– amb una proposta plantejada per Mas fa vint anys i que, segons apunta Areny, “està molt avançat”. “S’ha agafat l’esbós que va fer en Sergi i l’estem transformant en volum”, ha assegurat. A tall de recordatori, el projecte preveu la instal·lació d’un conjunt escultòric dedicat al Ball de la Marratxa, les lletres corpòries de ‘Sant Julià de Lòria’ i dos monòlits que recordaran les ciutats agermanades de Calonge i Sant Antoni i de Monção.
Continuant amb la presència de l’artista per la parròquia, Areny ha confirmat que la família Cerqueda ha cedit al comú “una peça de fusta feta pel Sergi” que representa la cuina de Casa de la Vall, la qual estarà penjada al vestíbul dels auditoris del Centre Cultural Lauredià quan s’inaugurin el pròxim 25 de juny. Amb tot, Areny deixa clar que continuaran buscant la manera d’homenatjar-lo de forma pòstuma. “Estem segurs que aquesta figura mai desapareixerà del nostre dia a dia”, ressaltant que Mas posava en valor “totes aquelles tradicions, utensilis i coses tan minucioses que fan part de la nostra història quotidiana”.
Per part de l’Executiu, el cap de Govern, Xavier Espot ha manifestat a la xarxa social X que “hi ha vides que són obres d’art. I n’hi ha d’altres que són també obres d’amor: amor al país, a l’art, a l’ofici i a les coses ben fetes”, ha escrit, tot indicant que “la vida de Sergi Mas Balaguer pertany a aquesta segona categoria” i definint a Mas com una persona capaç de “veure la bellesa allà on algunes només veuen esquerdes”.
Des del Ministeri de Cultura, la seva titular, Mònica Bonell, ha compartit una publicació a Instagram on agraeix a Mas la seva dedicació i talent a“preservar, interpretar i imaginar l’ànima del país”, remarcant un llegat “extraordinari que forma part de la memòria col·lectiva i que tenim el deure de preservar”.