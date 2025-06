Programa cultural de referència

La música d’autor de Raquel Lúa i les versions en català d’Àuria Franch, protagonistes dels Colors de Música

El festival d’estiu inclourà concerts, dansa, exposicions i teatre per apropar la cultura a l’espai públic i reforçar l’oferta cultural de la parròquia

El Comú d’Escaldes-Engordany ha presentat aquest dilluns el cartell de la nova edició dels Colors de Música, el programa cultural de referència que omplirà els espais públics de la parròquia durant els mesos d’estiu. La proposta, consolidada al calendari d’activitats culturals del país, aposta un any més per la qualitat artística i la diversitat d’expressions escèniques, amb una programació pensada per a tots els públics.

Els concerts tindran un paper destacat dins del programa. A la plaça Coprínceps hi actuaran Raquel Lúa (6 d’agost, 19.00 hores), amb la presentació del seu últim treball ‘Peinar raíces’, i Àuria Franch (13 d’agost, 19.00 hores), que oferirà ‘Com sonaria en català…?’, un projecte que versiona en llengua catalana grans èxits internacionals. També hi actuarà Marina BBFace & The Beatroots (18 de juliol, 19.00 hores), amb una proposta vibrant de soul i funk.

El cicle musical es completarà amb diverses propostes de gèneres variats: Los Mejores (20 d’agost, 21.00 hores) oferiran un tribut a les grans bandes de música espanyola, mentre que Northern Cellos (30 de juliol, 19.00 hores) presentaran un espectacle amb violoncels elèctrics. El vessant clàssic arribarà amb el concert del Sax Fest & ONCA (17 de juliol, 19.00 hores) a la plaça de l’Església i el recital d’orgue ‘A la llum’ de J.B. Cabanilles, a l’església de Sant Pere Màrtir. Tampoc faltarà la tradicional Nit del Silenci, prevista per al 7 d’agost a les 21.00 hores.

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) s’incorpora a la programació amb l’exposició A’lbrecht Dürer. Obres mestres del gravat renaixentista’, que s’inaugurarà el 19 de juny. L’activitat expositiva es completarà amb un taller de gravat en fusta, conferències especialitzades, una visita guiada i una visita nocturna a l’exposició.

La dansa contemporània també tindrà un protagonisme especial amb set espectacles previstos a la nova plaça de l’Església, així com ballades de sardanes. A més, el teatre de carrer estarà representat amb les propostes ‘Turistes i banyistes’ i ‘De pont a pont’, dues obres itinerants que permetran descobrir espais emblemàtics de la parròquia tot relatant-ne episodis històrics. En aquest cas, les entrades tenen un cost de tres euros i cinc euros, respectivament, i ja es poden adquirir al web www.e-e.ad.