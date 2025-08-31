Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L’exposició 'Albrecht Dürer. Obres mestres del gravat renaixentista' al CAEE. | Comú d'Escaldes-Engordany
Balanç de la mostra

L’exposició d’Albrecht Dürer al CAEE supera els 5.000 visitants durant l’estiu i confirma l’èxit del gravat renaixentista

La mostra, oberta fins a l’octubre, atrau un 55% de públic individual i consolida la dimensió pedagògica amb un 36% de visitants infantils

L’exposició ‘Albrecht Dürer. Obres mestres del gravat renaixentista’, que es pot veure al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) des del juny, ha rebut fins ara 5.111 visitants, una xifra que consolida l’èxit de la mostra dedicada a l’artista a través d’una selecció de les seves obres més emblemàtiques. Aquest balanç arriba a l’equador de l’exposició, que encara es podrà visitar fins al mes d’octubre.

El 55,33% de les visites (2.828 persones) han estat individuals, un indicador que reflecteix l’atractiu de la proposta expositiva. Aquesta dada representa un increment notable respecte a l’estiu del 2024, quan les visites individuals només suposaven el 41,8% del total. La dimensió pedagògica del CAEE també es consolida, ja que el 36% dels visitants són infants de zero a catorze anys, gràcies a la col·laboració amb els esplais, com el programa Escaldes Estiu. Pel que fa al públic adult (3.286 visites), un 42% té entre 25 i 65 anys i un 22% supera els 65 anys.

Quant a la procedència, Andorra representa el 46% del públic visitant, seguida per Espanya (38%), França (7%) i un 9% d’altres països. En aquest sentit, destaca l’increment del turisme cultural internacional: el 2024 es van comptabilitzar 173 visitants estrangers de nacionalitats diferents de l’espanyola i la francesa, mentre que enguany la xifra ha pujat fins als 481 visitants.

L’exposició s’ha acompanyat d’un programa de deu activitats acadèmiques, lúdiques i creatives, de les quals ja s’han celebrat sis amb la participació de 174 persones. Entre elles, destaquen les conferències de Maria Pandiello i Luis Vives-Ferrándiz, que han aplegat 39 i 52 assistents respectivament, així com tres visites nocturnes i un taller de xilografia.

