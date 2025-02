La màscara de l’Ossa d’Ordino, exhibida al museu universitari de Valladolid per la seva història

La màscara de l’Ossa d’Ordino ha format part d’una exposició al Museu de la Universitat de Valladolid (MUVa) en el marc del projecte europeu Masks, impulsat per la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universitat de Valladolid i participat per tres universitats europees (Valladolid, Basilicata i Bucarest), institucions de formació professional, institucions de recerca i investigació i associacions empresarials.

A l’hora de fer balanç de l’exposició, Maria Pilar Panero, directora de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición i investigadora principal del projecte Unveiling the Arts and Works behind the MASKS, ha destacat “els valors antropològics, artístic i històrics de la màscara ordinenca”.

Al mateix temps, Panero ha qualificat la història de l’ossa d’Ordino “com un exemple d’hibridació cultural: canvia la màscara i abans ha canviat el grup social que la manté, però es conserven amb cura les formes tradicionals”. La coordinadora del projecte i comissària de l’exposició creu que “el públic, almenys a les visites guiades que han estat moltes, ha captat tots aquests detalls. No deixa de ser un aprenentatge que els ordinencs estimin la seva ossa imperfecta perquè és la seva”, ha asseverat.

Per la seva banda, la directora del MUVa, Irene Fiz, ha declarat que “Andorra la coneixem per altres aspectes i ens va semblar una bona idea ampliar la mirada des de l’art-artesania, el folklore i la història”. La màxima responsable de l’espai expositiu creu que l’Ossa d’Ordino “és, alhora, herència cultural i patrimoni cultural que a més ha estat reconeguda per la UNESCO”. Malgrat aquesta constatació, Fiz destaca que “com a universitat pública, ens interessa més el procés humà que no pas el fetitxisme de la mercaderia, és a dir, que l’Ossa té una història i unes persones que la mantenen viva”.

Val a dir que les màscares exposades al MUVa des del 12 de desembre fins al 21 de febrer formen part de la col·lecció de màscares del món de Nacho Rovira “Alas y viento”. Per l’ocasió s’han exposat 37 màscares provinents d’Itàlia, Portugal, Romania, España i Andorra. La màscara de l’ossa d’Ordino la va elaborar l’artesà Arnau Codina mantenint les característiques del cap que s’utilitzava per a la representació. A la inauguració de l’exposició del mes de desembre hi van ser presents el president de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, Albert Roig, i la consellera de Participació Ciutadana i Associacionisme del Comú d’Ordino, Meritxell Rabadà.