Identitat cultural

La jornada ‘Andorra: patrimoni literari i geografia’ reivindica el paisatge com a font d’identitat i creació cultural

Cultura presenta una trobada acadèmica per presentar el volum dedicat al país, en un homenatge a Llorenç Soldevila i al català

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha celebrat aquest dissabte, a la Biblioteca Nacional d’Andorra, a Encamp, la jornada acadèmica ‘Andorra: patrimoni literari i geografia’, una trobada dedicada a l’estudi i la difusió de la literatura, la geografia i el patrimoni cultural del país. L’esdeveniment, coorganitzat amb el grup de recerca Glossa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, ha reunit experts i escriptors per reflexionar sobre el paper de la geografia literària en la configuració de la identitat cultural andorrana.

“La literatura pot esdevenir una eina de coneixement i de relació entre territoris units per una mateixa llengua. Aquesta trobada obrirà nous camins per a futures col·laboracions”, ha declarat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant el discurs inaugural.

La jornada ha servit també per presentar el volum ‘Andorra’, onzè número de la col·lecció ‘Geografia Literària dels territoris de parla catalana’, impulsada pel filòleg i escriptor Llorenç Soldevila Balart (1950-2022). D’aquest projecte va néixer Endrets.cat, un portal web que identifica i geolocalitza indrets literaris citats als volums de la col·lecció, i que permet explorar el territori a través de les paraules d’autors en llengua catalana. El cercador ofereix rutes i referències segons autors, obres, llocs i recorreguts.

En aquest context, Bonell ha posat en valor la importància d’iniciatives com aquesta per fomentar el català com a llengua d’imaginació i d’expressió, i també per enfortir la connexió entre educació, turisme cultural i construcció identitària.