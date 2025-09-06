La Fira del Llibre del Pirineu consolida la presència d’editorials andorranes amb més projecció internacional

La presència andorrana a la Fira del Llibre del Pirineu d’Organyà es consolida any rere any, amb un estand cada cop més gran i un catàleg més diversificat. Així ho destaca David Gálvez, editor de Medusa, que assegura que “ens estem assentant; els editors andorrans cada vegada tenim més presència. L’estand és cada cop més gran, amb més catàleg i més títols. Tenim una força molt notable a l’entorn pirinenc”.
Tot i coincidir amb el pont de Meritxell, la cita literària ha tingut una bona acollida, malgrat una lleugera davallada d’assistents. Jan Arimany, editor de Trotalibros, ha reconegut que “hem notat menys afluència, però la gent ve amb moltes ganes de llegir i descobrir noves editorials. És una fira que es gaudeix molt i que és com la fira de casa”. Arimany també remarca que Organyà és “clarament el pas previ a la Setmana, on veus les primeres reaccions de les novetats”.
Per la seva banda, Òliver Vergés, d’Anem Editors, subratlla el moment d’efervescència creativa que viu el país, aprticularment presents a la fira. “Estem a l’edat d’or de la literatura andorrana, no només per la producció dels autors del país, sinó també per les editorials que ho fan possible. Estem en el millor moment”. L’editor afegeix que les perspectives per a la Setmana del Llibre en Català són “molt més optimistes i bones aquest any, amb molta il·lusió de portar les novetats andorranes a Barcelona”.
La Fira d’Organyà ha servit també per escalfar motors de cara a la Setmana del Llibre en Català, on els editors andorrans compartiran estand amb l’Associació de Llibres del Pirineu. En paraules de Gálvez, la cita barcelonina es presenta amb “continuisme respecte als darrers anys i molt bones perspectives per enguany”.
La ministra de Cultura, Mònica Bonell, també ha volgut destacar el bon moment que viu el sector. “Ja fa anys que la literatura andorrana està en un moment dolç”, ha defensat. “Cada Sant Jordi veiem com cada vegada es sumen més autors, amb la sort que en totes les fires en les quals participem les vendes acompanyen”, ha reconegut. Bonell ha remarcat que tant la Setmana del Llibre en Català com la Fira del Llibre de Madrid són escenaris que posen en relleu l’excel·lent estat de salut del llibre andorrà.