Tradició arrelada

La tercera edició de la Fira d’Abril de Sant Julià fa un salt endavant amb suport institucional i nova ubicació

La tradicional festa andalusa s’estrena a la plaça de la Germandat amb més espai, més música i una aportació econòmica de 6.000 euros del Comú

La plaça de la Germandat ha estat l’escenari, aquest dissabte al migdia, de l’inici de la tercera edició de la Fira d’Abril de Sant Julià de Lòria. L’esdeveniment, organitzat per la Colla Laurediana per homenatjar la cultura i les tradicions andaluses, s’ha consolidat enguany gràcies al suport econòmic, per primera vegada, del Comú lauredià, que hi ha destinat una partida extra de 6.000 euros.

“És el tercer any que celebrem la fira des que la vam recuperar, però aquest és el primer cop que comptem amb suport econòmic, a més del logístic, per part del Comú. Aquest fet representa un gran salt endavant”, ha destacat la consellera de Turisme, Judith López. El canvi d’ubicació, de l’antic jardí de la Casa de la Morera a la plaça de la Germandat, ha permès guanyar espai i visibilitat: “És una localització molt més àmplia i adequada per a una festa que vol créixer”, ha afegit.

La Colla Laurediana continua liderant l’organització de la fira, amb l’objectiu de mantenir viva una tradició molt arrelada entre molts residents. “La idea va sorgir de la voluntat de recuperar les festes que es viuen a Andalusia. Molts de nosaltres tenim vincles familiars amb aquella terra i volíem portar aquí aquell esperit”, ha explicat la vicepresidenta de la Colla, Ingrid Bardina. Després de dues edicions amb gran èxit de públic, enguany esperen que el nou emplaçament i el suport institucional permetin superar les expectatives.

La programació d’aquesta edició ha ampliat la seva oferta musical amb la participació destacada de Luis Romero i la seva banda, que han actuat anteriorment a la prestigiosa Fira de Sevilla. “Crec que aquest any destaquem per la qualitat de la música i l’ambient que volem transmetre”, ha apuntat Bardina.

A més de les actuacions, la fira compta amb tres parades gastronòmiques: una pròpia de la Colla Laurediana i dues dels restaurants locals La Valireta i Casa Meva, que han aprofitat l’ocasió per donar-se a conèixer. “La proposta estava oberta a tothom i els que s’hi han volgut sumar tenen ara un espai que els pot aportar molt”, ha afirmat López, tot avançant que hi ha voluntat d’ampliar l’oferta en futures edicions si més establiments hi volen participar.

Sobre una possible modificació del calendari per acostar-se més a les dates tradicionals de la Fira d’Abril d’Andalusia, López ha descartat canvis immediats: “Fer-la al maig ens va molt bé pel bon temps i perquè contribueix a dinamitzar la parròquia”.