Dr. Prats i Mojinos Escozíos, els plats forts d’una Festa Major d’Escaldes-Engordany amb música, festa i tradició

La celebració combinarà concerts destacats, activitats familiars i novetats com la Festa Jove ‘La Calderada’ i la presència del Punt Lila

La Festa Major d’Escaldes-Engordany, que se celebrarà del 23 al 26 de juliol, tornarà a omplir els carrers de la parròquia amb una proposta festiva oberta a tothom i pensada per a tots els públics. L’edició d’enguany tindrà com a principals atractius els concerts de Dr. Prats, Mojinos Escozíos i Makuka —aquesta última, la proposta musical nacional—, així com una festa temàtica dels anys 90 amb set DJs que es preveu que atregui una gran afluència de públic.

El cònsol menor, Quim Dolsa, i el president de la Unió Pro-Turisme, Jaume Ambor, han presentat aquest dilluns el programa d’actes, que manté les activitats més tradicionals i hi suma algunes novetats destacades. “La Festa Major és un moment especial per a qualsevol parròquia, i per a nosaltres és un plaer poder col·laborar, un any més, amb la Unió Pro-Turisme”, ha remarcat Dolsa, qui ha volgut posar en valor la tasca de l’entitat organitzadora: “Tenim la sort de comptar amb una institució i un teixit social que, durant més de setanta anys, ha estat capaç d’organitzar totes les festes de la parròquia”.

Entre les propostes habituals hi haurà el tradicional torneig de pàdel, activitats infantils i familiars com jocs de fusta, jocs aquàtics, festa de l’escuma, animació amb personatges Disney, havaneres, sardanes i l’actuació de l’Orquestra Maravella. En l’àmbit gastronòmic, el passeig Arnaldeta de Caboet acollirà un mercat amb una trentena de foodtrucks, a més de tastos de vins i cerveses artesanes.

També es mantindran les competicions populars de botifarra, brisca, escacs i petanca, entre d’altres. Una de les novetats destacades d’aquesta edició és la creació de la Festa Jove ‘La Calderada’, un correbars organitzat pel jovent de la parròquia, el qual ja compta amb prop d’un centenar d’inscrits. “Aquest any hem volgut que els joves tinguessin més protagonisme. Els participants compartiran un sopar, faran un petit correbars amb sorpresa, i una xaranga els acompanyarà fins al carrer dels Veedors”, ha explicat Ambor.

La Festa Major també incorporarà enguany la presència del Punt Lila durant tots els dies i a totes les actuacions, fruit d’un acord amb les entitats implicades. “Crec que és molt important, perquè la gent a la Festa Major s’ho ha de passar molt bé, però també ha de ser una festa segura”, ha subratllat Dolsa. En aquest sentit, ha remarcat que tant des del comú com des de Pro-Turisme es considera essencial garantir un espai de seguretat i prevenció.