La Festa Major d’Andorra la Vella creix fins a les 67 activitats amb l’objectiu d’allargar l’estada dels seus visitants

L’edició d’enguany de la Festa Major d’Andorra la Vella, la qual començarà el dijous 30 de juliol i acabarà el 3 d’agost, comptarà amb un total de 67 activitats, nou més que l’any anterior. L’objectiu que des del comú s’han proposat és el de fomentar que els visitants augmentin la durada de la seva estança gràcies a una gran varietat de propostes dirigides cap a tota mena de públics. «Es tracta d’una Festa Major pensada en tothom, oberta a tothom», ha assenyalat el cònsol major, Sergi González.
Les 67 propostes del programa s’estructuren en diferents àmbits, des dels concerts i els espectacles fins a les activitats esportives, infantils, juvenils i de cultura popular. L’edició d’enguany incorpora diverses novetats repartides al llarg dels cinc dies de celebració, entre les quals destaquen una jornada esportiva dedicada al pickleball, una altra de tennis de taula (una activitat molt demanada pels assistents en les darreres edicions) i una cantada d’havaneres adreçada especialment al públic més gran.
Així doncs, el tret de sortida de la festa serà amb les actuacions de dos grups andorrans a la plaça Guillemó, aprofitant que l’escenari ja estarà instal·lat. A aquesta programació musical, presentada fa uns dies, s’hi afegeixen Mama Dousha, Ludwig Band i DJ Helder, els quals actuaran divendres 31 de juliol, mentre que dissabte 1 d’agost serà el torn de Celtas Cortos, The Tyets i DJ Dydy, entre altres artistes.
Un altre anunci destacable, segons el comú, és la lectura del pregó que aquest any va a càrrec d’Hysteriofunk, una banda «molt arrelada» a la parròquia i que, tal com ha destacat González, «fa molts anys que batallen». Tanmateix, el cap de l’àrea de Cultura, Jan Cartes, ha deixat caure que potser el grup té preparada una sorpresa: «Tot i que no canten mai, se’ls podria sentir cantar». Finalment, també s’ha remarcat que durant alguns actes de la festa es repartiran barrets i un vano, amb un codi QR perquè els ciutadans tornin a fer les seves propostes, tal com s’ha fet en edicions anteriors.