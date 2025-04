Certamen internacional

La diversitat cognitiva arriba al festival Filmets amb el videoclip andorrà ‘Entre tu i jo’

La producció andorrana dirigida per Hèctor Romance competeix per deu guardons i visibilitza els drets de les persones amb discapacitat

El videoclip ‘Entre tu i jo’, dirigit per Hèctor Romance i produït a Andorra per la productora Alcafilms amb el suport del Govern andorrà, ha estat seleccionat per participar en la secció oficial del festival Filmets, un dels certàmens de curtmetratges més reconeguts de Catalunya i Espanya. Cal recordar que Filmets és un festival qualificador per als premis Goya, la qual cosa incrementa el valor d’aquesta selecció.

El videoclip, que cedeix el protagonisme a usuaris de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), competirà en deu categories diferents, incloent-hi millor pel·lícula, premi del públic (atorgat per La Vanguardia), millor productor/a emergent (PAC), millor producció europea, millor direcció, millor guió, millor so (APSA), millor actriu, millor actor i millor música original.

L’esdeveniment, que enguany celebra la seva 51a edició, ha rebut més de 4.000 curtmetratges procedents d’arreu del món, dels quals només 212 han estat seleccionats per formar part de la secció oficial. Entre les produccions escollides hi ha films seleccionats per als Goya, els Bafta i fins i tot els Oscars. D’aquestes, destaquen 66 òperes primeres, 62 estrenes internacionals i 65 curts de producció catalana, amb 22 provinents de Badalona.

Un dels aspectes més destacats de l’edició d’enguany és la presència femenina, ja que el 69% de les peces projectades van ser dirigides o produïdes per dones, una xifra rècord que consolida el festival com un referent en la promoció de la diversitat i la igualtat dins del món audiovisual.

En declaracions als mitjans, el director Hèctor Romance ha assegurat que “aquesta selecció ens ha agafat de sorpresa, ja que el Filmets és un dels festivals amb més entitat i amb més història de Catalunya i també un dels més importants d’Espanya”. Romance ha volgut subratllar també que “és molt interessant que un videoclip que té com a eix central una temàtica tan controvertida pugui ser considerat en un festival d’aquesta entitat”.

Per la seva banda, el músic Juli Barrero, autor de la cançó i productor del videoclip, ha destacat el compromís social del projecte: “Aquest videoclip té en el seu eix principal la vida i els anhels de les persones amb discapacitat cognitiva, o com se’n diu ara, diversitat cognitiva”. Barrero ha afegit que la peça “és un cant a la igualtat i ens encantaria que fos un punt de reflexió, un espai on els drets i deures de tothom es vegin reflectits”.

Amb voluntat de provocar una reflexió social, el videoclip vol posar el focus en els drets dels col·lectius amb discapacitat. “Busquem que ens interpel·li com a societat i com a éssers humans”, ha expressat Barrero, per després qüestionar: “la societat en general respecta els drets dels col·lectius amb discapacitat?”. I ha conclòs: “Aquests són drets tan rellevants com la integració en el món laboral, el dret a una vida sexual i afectiva plena, la maternitat i el ple reconeixement del dret a la família”.