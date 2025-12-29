La cursa solidària La Llufa d’Ordino reuneix una setantena de participants pels carrers de la parròquia

La cursa solidària La Llufa d’Ordino ha celebrat aquest dilluns al vespre la seva tercera edició amb una participació que ha superat totes les expectatives. Prop d’una setantena de persones han pres part en la iniciativa, més del doble que l’any passat, recorrent els carrers del centre de la parròquia amb l’objectiu de recollir joguines per a la campanya solidària de Càritas. L’activitat s’ha emmarcat dins del programa de Nadal d’Ordino i s’ha tancat amb xocolata calenta i xurros, reforçant el caràcter festiu i familiar de la jornada.
L’organització ha valorat molt positivament l’augment de participants respecte a l’edició anterior. Segons ha explicat Coma, l’any passat la convocatòria va tenir una afluència més reduïda, possiblement condicionada pel dia de la setmana. Enguany, tot i mantenir-se en dilluns, la resposta ha estat molt més elevada, fet que reforça la voluntat de donar continuïtat a la proposta i consolidar-la amb el pas del temps.
La Llufa d’Ordino ha convertit els carrers del centre en un espai de solidaritat i ambient familiar en plena campanya de Nadal
La sortida s’ha donat a les 18.30 hores des de la plaça Major, amb un recorregut urbà d’uns tres quilòmetres, pensat perquè hi poguessin participar persones de totes les edats. Des de l’organització han remarcat que La Llufa no es planteja com una cursa competitiva, sinó com una caminada solidària, oberta a famílies, infants i a tothom que volgués córrer o caminar a un ritme tranquil.
Les inscripcions s’han mantingut obertes fins a mitja hora abans de l’inici, fet que ha permès sumar participants fins a última hora. Per prendre-hi part, els assistents han lliurat una joguina nova, no bèl·lica ni sexista i sense embolicar, i a canvi han rebut una llufa-dorsal i un petit obsequi en finalitzar el recorregut.
Totes les joguines recollides es destinaran a la 33a campanya de recollida de joguines de Càritas, canalitzada a través de Ràdio i Televisió d’Andorra, amb l’objectiu que cap infant del país es quedi sense regal la nit de Reis. Des de l’organització confien que La Llufa esdevingui una cita solidària fixa dins del calendari nadalenc de la parròquia.