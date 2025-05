Setmana de la Diversitat Cultural

La cultura oral de setze comunitats pren vida a La Llacuna amb la lectura de ‘Serps, avets i huracans’

El llibre editat per Carli Bastida recull llegendes antigues i modernes aportades per entitats culturals d’arreu del món amb presència al país

El Centre Cultural La Llacuna ha acollit aquest dimecres una lectura teatralitzada del llibre ‘Serps, avets i huracans’, a càrrec de l’equip de teatre del centre. L’obra recull llegendes de 16 comunitats diferents que conviuen a Andorra, amb l’objectiu de posar en valor un fragment del seu patrimoni cultural. El volum inclou tant relats tradicionals transmesos oralment com llegendes de creació més recent.

“És un projecte absolutament col·lectiu”, ha destacat l’editora del llibre, Carli Bastida, qui ha explicat que han estat les mateixes entitats participants les que han escollit la llegenda que volien aportar. “A partir d’aquest material, la meva tasca ha estat simplement donar forma de llibre a aquestes històries: unificar criteris lingüístics i d’estil per oferir una lectura cohesionada i atractiva”, ha afegit.

Tot i la diversitat d’orígens i temàtiques, Bastida ha identificat a la introducció tres grans eixos que es repeteixen al llarg de l’obra: la relació amb la natura i la seva força; l’opressió i la resistència, com ara en contextos d’invasions; i el paper actiu de la dona en la tradició oral. En aquest darrer punt, ha remarcat que les protagonistes femenines no apareixen com a éssers passius, sinó com a figures centrals que prenen decisions i actuen: “És una de les grans conclusions que he extret després de llegir-les totes seguides”, ha subratllat.

Per la seva banda, la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha celebrat l’impuls d’un projecte que “reivindica la cultura popular com a element fonamental en la construcció del país” i ha posat en valor la dimensió col·lectiva de la iniciativa. També ha informat que s’ha fet una edició limitada del llibre, distribuïda entre les entitats participants, escoles i biblioteques públiques.

La presentació del llibre s’inscriu dins la quinzena edició de la Setmana de la Diversitat Cultural d’Andorra la Vella, que enguany compta amb la participació de 22 entitats i s’ha consolidat com una cita destacada del calendari cultural de la parròquia. A banda de la lectura teatralitzada, el programa ha inclòs altres activitats com una taula rodona sobre diversitat i esport, i continuarà amb la xerrada ‘El català com a passaport per viure a Andorra’ i una jornada festiva amb cercavila, torneig de cases regionals i mostra gastronòmica.

El llibre ‘Serps, avets i huracans’. | Comú d’Andorra la Vella/Tony Lara