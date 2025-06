Cooperació transfronterera

La cultura del ferro es posa en valor amb tres rutes que connecten paisatge, patrimoni i memòria industrial

El primer recorregut activa el tram andorrà de la Ruta del Ferro als Pirineus, el qual enllaça una vintena de punts d’interès en un traçat de 65 km

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través del departament de Patrimoni Cultural, els comuns d’Ordino, la Massana i Escaldes-Engordany i la comissió gestora de la Vall del Madriu-Perafita-Claror han presentat aquest dilluns tres itineraris culturals, amb l’objectiu de promocionar el patrimoni vinculat a la cultura del ferro al Principat. “Aquests recursos són fruit de la col·laboració entre institucions i entre àmbits disciplinaris diversos, i també una mostra clara del valor del treball de cooperació transfronterera“, ha relatat la ministra Mònica Bonell, durant la roda de premsa de presentació.



El primer d’ells és la posada en marxa del tram andorrà del sender de la Ruta del Ferro als Pirineus, el qual forma part d’un projecte transfronterer reconegut pel Consell d’Europa com a itinerari cultural i que permet connectar paisatges i patrimonis del ferro des de l’Atlàntic fins al Mediterrani. En el cas andorrà, el sender uneix els recursos culturals vinculats al ferro al Principat (l’itinerari Homes de Ferro d’Ordino, la Farga Rossell i l’itinerari siderúrgic de la VMPC). La ruta de 65 quilòmetres integra una vintena de punts d’interès i s’ha calibrat en sis etapes perquè pugui tenir una durada de 3 a 6 dies de caminada.



“Es crearà una xarxa de col·laboradors locals, com ara guies, empreses de turisme actiu, allotjaments o museus per donar a conèixer, més enllà de la cultura del ferro, tot allò que és d’interès al voltant dels pobles i territoris implicats”, ha expressat el conseller de Turisme i Esports d’Ordino i vocal de l’associació de la Ruta del ferro als Pirineus, Jordi Serracanta.

L’itinerari temàtic ‘Descobrint el patrimoni del Ferro de la Vall del Madriu-Perafita-Claror’

‘Descobrint el patrimoni del Ferro de la Vall del Madriu-Perafita-Claror’ és un itinerari temàtic que permet interpretar l’evolució del paisatge cultural d’aquest paratge natural que convida l’excursionista a seguir les petjades de la siderúrgia dins d’un paisatge cultural viu i en transformació. Per definir aquest producte de senderisme cultural, s’ha marcat un nou tram de camí i s’ha generat un itinerari circular. El recorregut circular, de dificultat mitjana (12 o 13,5 km de llarg i 375 o 425 metres de desnivell positiu, segons el punt d’inici), integra la borda de Ràmio i el circuit d’interpretació de la farga del Madriu.

El circuit d’interpretació de la farga del Madriu

El departament de Patrimoni Cultural ha creat un nou circuit d’interpretació de la Farga del Madriu, pensat per a visitants espontanis. Per aquesta raó s’ha dissenyat per poder-se visitar indiferentment en el sentit de la pujada o de la baixada. Aquest circuit, d’uns 550 metres de llarg, s’atura en 13vestacions temàtiques senyalitzades amb un cartell, amb la finalitat, segons el tècnic del departament de Patrimoni Cultural, Olivier Codina, de lliurar les claus per entendre les estructures arqueològiques restaurades i contextualitzar-les en el llarg procés de transformació dels usos de la vall.