La cita Colors de Música aplega prop de quatre mil persones amb música, dansa i teatre itinerant durant l’estiu

El festival Colors de Música ha confirmat la seva consolidació com a esdeveniment cultural de referència a Escaldes-Engordany, amb un total de 3.731 espectadors al llarg dels mesos de juliol i agost. El programa, reconegut per la seva diversitat artística i l’ús de l’espai públic, ha ofert una agenda que combina música, dansa, arts escèniques i propostes patrimonials adreçades tant a residents com a visitants.
Entre les activitats més concorregudes hi figura el Festival de Festa Major de l’Esbart Santa Anna, que va reunir 600 persones, i l’espectacle De Festa amb l’Esbart Santa Anna, seguit per 375 espectadors. En l’àmbit musical, el concert de Northern Cellos va atreure mig miler de persones i la Nit del Silenci en va congregar 450, confirmant-se com una de les cites més esperades. També van tenir una bona acollida les actuacions de Raquel Lúa, amb gairebé 400 assistents, Marina BBFace, que en va sumar prop de 300, i Àuria Franch, que malgrat la reprogramació a causa de la pluja va aplegar 275 espectadors. Les propostes de Sax Fest & ONCA i Next to My Skin van ser més reduïdes en afluència, amb 107 i 90 persones, respectivament, mentre que el concert de Los Mejores no es va poder celebrar per les inclemències meteorològiques.
Pel que fa a la dansa, els Dilluns de dansa també van registrar un seguiment notable. L’espectacle Eteri va concentrar 120 espectadors i Plasticida en va reunir 115, mentre que La dansa del Petit Príncep i La Salle d’Attente van comptar amb 90 i 80 persones. En canvi, Una maleta de Contes: diu la llegenda… va haver de ser cancel·lada per la pluja.
Les activitats de teatre itinerant, que combinen narració històrica i patrimoni amb posada en escena artística, van despertar un interès destacat: Turistes i Banyistes va sumar 150 participants i De Pont a Pont en va reunir 90.