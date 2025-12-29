La Casa de la Vall i Sant Martí de la Cortinada concentren les principals restauracions patrimonials del 2025

El departament de Patrimoni Cultural ha tancat l’any 2025 amb la restauració de diversos béns mobles vinculats als monuments inclosos en la candidatura d’Andorra a patrimoni mundial de la UNESCO, sota el títol Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra. Les actuacions s’han centrat principalment en la Casa de la Vall i en l’església de Sant Martí de la Cortinada, amb l’objectiu de preservar i posar en valor peces clau del patrimoni històric i institucional del país.
En el marc de la reforma integral de la Casa de la Vall, s’han donat per finalitzades totes les intervencions de conservació i restauració dels seus béns mobles. Entre les peces més destacades hi ha l’arca-arxiu de les sis claus, una talla barroca de Sant Ermengol i la primera bandera coneguda del Principat. L’arca-arxiu, considerada una peça única i estretament vinculada a l’origen de l’arxiu històric del Consell General, ha estat sotmesa a una neteja profunda, a l’eliminació i estabilització de l’òxid dels elements metàl·lics i a l’aplicació d’una capa de protecció final per garantir-ne la conservació a llarg termini.
La restauració dels béns mobles posa en valor peces clau de la història institucional i patrimonial d’Andorra
Pel que fa a la talla barroca de Sant Ermengol, patró del Consell General, s’ha intervingut tant en la imatge com en la columna, provinents del retaule desmembrat de l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella. Els treballs han consistit en tasques de fixació, neteja superficial i petits retocs puntuals per assegurar l’estabilitat de l’obra i una correcta lectura estètica. També s’ha restaurat la primera bandera documentada del Principat, que ha estat tractada amb criteris de conservació que permetran la seva exposició a l’entrada de la Casa de la Vall.
Paral·lelament, el departament de Patrimoni Cultural ha avançat de manera significativa en la restauració dels béns mobles de Sant Martí de la Cortinada. L’actuació més rellevant ha estat la restauració del retaule major, una intervenció de gran envergadura que s’ha allargat durant vuit mesos i que s’ha desenvolupat entre el 2024 i el 2025. Els treballs han inclòs la fixació d’aixecaments puntuals i la neteja minuciosa de la policromia i del daurat, una tasca especialment delicada.
Aquesta actuació s’afegeix a la restauració d’altres peces destacades del conjunt, com els frontals d’altar de les capelles de la Mare de Déu —tant del costat de l’Evangeli com del costat de l’Epístola—, una caixa-banc, un faristol d’origen medieval i diverses llànties. El conjunt de treballs forma part d’un projecte global de conservació i posada en valor dels béns mobles de l’església.
Abans d’iniciar les restauracions, es va dur a terme un inventari exhaustiu de totes les peces conservades a la sagristia i a la sala de l’oli. Actualment, aquests béns es troben dipositats a les reserves de Patrimoni Cultural, a l’espera de poder retornar a l’església un cop finalitzin les actuacions de conservació i de millora de la il·luminació previstes per a l’any 2026.