Voluntat de consolidar-la com a cita anual

La bona rebuda de la primera Nit Blanca de Canillo encoratja el Comú a preparar una segona edició

La proposta nocturna omple espais patrimonials amb música, tradicions i activitats familiars, i es consolida com una nova cita al calendari cultural

Canillo ha celebrat aquest cap de setmana la seva primera Nit Blanca dels Museus i Monuments, una proposta cultural nocturna que ha combinat patrimoni, música i tradicions populars, i que ha estat rebuda amb una gran afluència de públic. Davant la bona acollida, el Comú ha anunciat que ja treballa en una segona edició de cara a l’any vinent.

L’acte inaugural va ser marcat per la recuperació de la plantada del Mai, una antiga cerimònia lligada a l’arribada de la primavera. L’activitat, que va tenir lloc a la plaça del Prat del Riu, va incloure l’aixecament simbòlic de l’arbre decorat amb cintes i va estar acompanyada pel ball de l’Esbart de les Valls del Nord, la Colla Sardanista i la música en directe del duet d’acordions Robert Candela.

La consellera de Cultura i Tradicions del Comú de Canillo, Cristel Torres, ha destacat el valor simbòlic d’aquesta acció: “Recuperar la plantada del Mai és reviure una tradició que celebra els cicles de la natura. Volíem donar un significat especial a aquesta Nit Blanca, i creiem que aquest gest ho resumeix molt bé”.

Durant la vetllada es van obrir al públic diversos espais patrimonials de la parròquia, entre ells Sant Serni de Canillo, Santa Creu, Sant Miquel de Prats, Sant Joan de Caselles, els Santuaris de Meritxell, el Molí fariner del Carrer Gran, l’Espai Galobardes i el Museu de la Moto. Cada espai va acollir activitats culturals específiques com concerts, lectures de llegendes o xerrades històriques. L’església de Sant Joan de Caselles va ser un dels punts més visitats.

Entre les activitats destacades hi va haver el concert del duet Tuc de Neu a Sant Serni, una interpretació lírica a càrrec de Iñaki Barrocal a Sant Joan de Caselles, una explicació del Retaule de Prats per Jordi Alcobé, narracions de llegendes a càrrec d’Alfred Llahí al Museu de la Moto i una conferència històrica sobre Sant Serni impartida per l’arqueòloga Lucía Watkins.

El director de Cultura i Tradicions del Comú, Robert Lizarte, ha valorat molt positivament la resposta ciutadana i la implicació de totes les persones participants: “Hem aconseguit que el patrimoni de Canillo no només s’obri, sinó que es visqui amb emoció, música i memòria. Això ens encoratja a seguir generant experiències que connectin cultura i territori”.

El cònsol major, Jordi Alcobé, ha remarcat la voluntat de consolidar la Nit Blanca com una cita anual: “Aquesta primera edició ha demostrat que el patrimoni pot esdevenir un motor de dinamització cultural i comunitària. El públic ha respost amb molt d’interès i participació”.