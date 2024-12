La Biblioteca Nacional albergarà el fons documental per a l’estudi de la dona

El ministeri de Cultura, Joventut i Esports i l’Institut Andorrà de les Dones (IAD) han signat aquest matí un conveni de col·laboració amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat, la preservació i la promoció del fons bibliogràfic andorrà dedicat a la dona, una iniciativa “clau per impulsar l’estudi i la investigació al voltant de la seva realitat”. A l’acte de signatura, cal remarcar, hi ha participat la titular de Cultura, Mònica Bonell, com també la presidenta de l’IAD, Montserrat Ronchera.

Així, la Biblioteca Nacional, situada a la seu del ministeri, serà la dipositària del fons, assegurant la seva gestió i conservació en un “marc institucional de referència”. Sota el nom de Centre de Documentació de la Dona, tal com s’ha bategat, s’oferirà un ampli ventall d’informació bibliogràfica i documental especialitzada sobre una riquesa de temes que abracen des de la ciència i la sociologia fins a la història, la teoria feminista i la legislació, entre altres, amb un “enfocament principalment nacional”.

Aquesta vinculació entre l’Institut Andorrà de les Dones i la Biblioteca Nacional respon a la voluntat d’optimitzar l’ús dels espais i recursos disponibles, facilitant l’accés al fons documental per part del públic en general, amb una atenció especial a estudiants, professionals i entitats interessades en la temàtica de gènere. La Biblioteca, com a nou espai de consulta del fons documental, segons fa saber el ministeri, “es compromet a garantir-ne la disponibilitat i difusió”, mentre que l’IAD, n’assumirà les despeses derivades del manteniment del material. Cal concretar que la col·laboració tindrà un caràcter temporal, fins que d’aquesta manera l’IAD disposi d’un espai “propi i òptim” per gestionar la col·lecció.

Per acabar, l’entesa també preveu explorar col·laboracions amb xarxes de biblioteques i centres especialitzats en estudis de gènere a escala internacional per afavorir l’intercanvi d’experiències i recursos, així com per la realització d’activitats conjuntes relacionades amb la matèria. Amb aquesta iniciativa, l’IAD i el ministeri que encapçala la ministra Bonell refermen el seu compromís de “fomentar el coneixement, la recerca i la visibilitat de les dones en la societat andorrana“, proporcionant així un accés més ampli i eficaç a un patrimoni documental “essencial per a l’estudi de la igualtat de gènere”.