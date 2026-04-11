La Biblioteca comunal d’Encamp reuneix set autors per presentar novetats literàries abans de Sant Jordi

La Biblioteca comunal d’Encamp ha acollit aquest dissabte la taula rodona ‘Novetats literàries d’Andorra’, un acte que ha reunit diversos autors del panorama literari andorrà recent i que ha culminat amb una signatura de llibres. La iniciativa, impulsada pel comú d’Encamp i l’Associació d’Editors d’Andorra, ha servit per donar visibilitat a les novetats editorials del país i fomentar el contacte directe entre autors i lectors abans de la diada de Sant Jordi.
El conseller de Cultura del comú d’Encamp, Joan Sans, ha destacat que la voluntat de la taula rodona era el de crear un espai de trobada entre autors, editors i lectors del país. Sans ha explicat que l’objectiu principal de la iniciativa és “aplegar novetats literàries amb els seus autors i editors” i fomentar un contacte directe amb el públic. En aquest sentit, ha subratllat la importància de “treure els llibres de les poselles” perquè els lectors puguin compartir una estona amb els creadors, conversar sobre les obres i obtenir-ne una dedicatòria.
L’acte, plantejat en format de tertúlia distesa amb un petit esmorzar inclòs, buscava generar un ambient proper per facilitar l’intercanvi d’idees i experiències al voltant de la literatura. Segons el conseller, es tracta d’un “moment de trobada” que reforça el vincle entre les diferents persones involucrades en la lectura dels llibres.
La iniciativa s’ha emmarcat també dins en els actes previs a la diada de Sant Jordi, una de les cites més importants pel món del llibre. El conseller ha remarcat que la bona acollida de la primera edició ha estat clau per repetir el format. “Pensem que és un format molt agradable”, ha afirmat. Sans ha insistit que la iniciativa també té com a objectiu donar visibilitat als escriptors del país i posar en valor “la força de la literatura andorrana”.
L’esdeveniment ha comptat amb la participació de set escriptors: Laura Tomàs, Jan Arimany, Joan Peruga, Fabiola Sofia Masegosa, Miquel Àngel Català i Joan Martínez Benazet i Èric Jover. Els autors han pogut explicar un breu resum sobre les seves creacions i després han signat els llibres i han fet dedicatòries. L’escriptora Laura Tomàs, autora de ‘Matermorfosis’, ha explicat que aquesta ha estat la seva primera experiència com a escriptora d’un llibre. Per aquest motiu, ha destacat que l’experiència ha estat “meravellosa, molt bonica i encara estic aprenent”.
“És un llibre que jo no comptava que el publicarien ni el vaig escriure pensant en publicar un llibre, sinó que és una cosa que ha anat passant de forma bastant orgànica gràcies al David Galvez, l’editor de Medusa, que em va dir que volia publicar alguna cosa meva, que què tenia, li vaig passar un relat i em va dir jo aquí veig un llibre, fem-ho. I realment ha estat molt bonic en el sentit d’això, que ha estat un regal i al llarg de tot el procés hi ha hagut més regals, per exemple, que a la gent li està agradant molt”, ha explicat Tomàs.
Tot i ser la seva primera creació, l’exemplar ha quedat finalista en els premis d’Ictineu com a millor recull fantàstic. Tomàs serà present durant la diada de Sant Jordi en el país, un fet que l’entusiasma. “L’expectativa al final és una festa i és el meu primer Sant Jordi a Andorra perquè jo visc a Barcelona i conec com és el Sant Jordi a Barcelona, que per mi és massa intens i tinc moltes ganes de veure com és aquí. A més, és molt maco com ho teniu muntat perquè convideu els autors a signar a les diferents parròquies i llavors estaré tot el dia signant i amb moltes ganes”, ha detallat Tomàs.