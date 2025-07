Més ús d'un espai públic

La Biblioteca d’Escaldes registra 10.082 assistents durant 2024, un increment del 16% respecte a l’any anterior

D’entre els espais més utilitzats durant l'any destaca el d’informàtica, que ha augmentat en un 31,7% arribant als 4.377 usuaris

La biblioteca Comunal d’Escaldes-Engordany continua sent un punt de trobada cultural i de foment de la lectura per a totes les edats. Així ho confirmen les dades recollides durant el 2024, que mostren una clara tendència a l’alça tant en nombre de préstecs com en assistents a cada un dels espais de la instal·lació, orientats tant al lector adult com als petits lectors. Alhora, la zona d’informàtica també guanya en usuaris. De fet, les xifres han augmentat considerablement els darrers anys, recuperar-se de la davallada durant el 2020 i 2021 a causa de les restriccions de la pandèmia, que van obligar a tancar algunes de les sales durant aquest període.

Durant el 2024, la Biblioteca Comunal ha registrat 10.082 assistents en sala a l’espai d’adults, un increment del 16% respecte al 2023. A la zona infantil, 5.222 infants i joves han fet ús de l’espai, un 11% més que l’any anterior. A més, l’espai d’informàtica ha rebut 4.377 usuaris, un augment del 31,7% respecte a l’any anterior. Aquestes xifres confirmen la vitalitat i el paper actiu de la biblioteca com a punt de trobada cultural i educatiu.

Pel que fa als préstecs de llibres a l’espai adult, s’han registrat 2.992, la qual cosa representa un increment del 2,6% respecte al 2023, i 3.009 préstecs a l’àrea infantil, amb un augment del 8,4%. Pel que fa als idiomes més sol·licitats, el català és el més demandat en general, seguit del castellà i el francès entre els lectors adults. En canvi, entre infants i joves, els llibres en francès i en castellà han estat dels més escollits. Aquest creixement constant evidencia l’interès creixent per la lectura i consolida la biblioteca com un espai clau per a la cultura, el coneixement i la vida comunitària dins la parròquia.

Les activitats organitzades a la Biblioteca Comunal es consoliden i continuen guanyant públic. En aquest sentit, l’espai per a adults ha acollit 442 participants, un 24,16% més que l’any anterior, amb una molt bona acollida de propostes com el club de lectura Liter’Art. Pel que fa al públic infantil, 756 infants han participat en els tallers programats, mentre que 848 han visitat l’equipament en el marc de sortides escolars, reforçant el vincle amb la lectura i afavorint nous usos del servei.