Tradició arrelada

La tercera Fira d’Abril de Sant Julià de Lòria supera totes les expectatives gràcies al canvi d’ubicació

L'aposta de dur-la a terme a la plaça de la Germandat ha tingut una resposta positiva i la corporació ja pensa en la pròxima edició

La tercera edició de la Fira d’abril de Sant Julià de Lòria ha superat totes les expectatives. I és que amb una gran afluència de públic durant els dos dies de celebració, l’aposta amb el canvi d’ubicació a la plaça de la Germandat per acollir a més gent ha tingut una resposta positiva.

Les tardes han estat els moments de màxima afluència, amb especial èxit per l’actuació en directe de Luis Romero & Banda, que va fer vibrar el públic en la primera jornada. El segon dia, centrat en el talent nacional, va destacar amb les actuacions de Rumband, Francisco Amat i el grup de ball Alendoy Flamenc Andorra. Amb tot, l’elevada participació ha tingut també un impacte positiu per als dos restauradors presents a la fira, així com per als establiments de restauració de la zona, en una època de l’any habitualment marcada per una menor activitat.

Des del Comú lauredià s’ha fet una valoració molt positiva de l’esdeveniment i ja es pensa en la pròxima edició amb l’objectiu de continuar creixent i enriquint l’oferta cultural i festiva del poble. Així mateix, ha volgut destacar la tasca de la Colla Laurediana, entitat encarregada de l’organització, per la seva implicació i dedicació a fer créixer la fira any rere any.