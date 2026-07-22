El Port de Cabús acollirà una festa per ‘seguir’ l’eclipsi solar parcial i la pluja d’estels de les Perseids el 13 d’agost

El pròxim 13 d’agost, a més de 2.000 metres d’altura, el Port de Cabús es convertirà en l’escenari de la Festa de l’Eclipsi organitzada pel Comú de la Massana. «Havíem d’organitzar un esdeveniment al voltant d’aquest fenomen i d’aquí va sortir la Festa de l’eclipsi, que combina l’observació guiada amb ulleres homologades i la part més festiva, amb música en directe i gastronomia”, ha explicat la consellera de Turisme, Mònica Solé.
De cara a l’esdeveniment, Solé ha volgut destacar la importància d’utilitzar ulleres homologades durant l’observació i en totes les fases de l’eclipsi per protegir-se la vista correctament. Així ho ha confirmat el monitor Starlight Jordi Colell: «La fase inicial i la fase final de l’eclipsi són iguals, sigui total o parcial. El que els diferencia és la fase central, ja que aquí no podrem veure la totalitat, sinó que quedarà una petita franja d’un 2% sense cobrir, i d’aquí la importància de protegir-se amb filtres”. Addicionalment, Colell també farà de guia per la pluja d’estels de les Perseids, o Llàgrimes de Sant Llorenç, les quals es podran veure el mateix dia de l’eclipsi.
«La fase inicial i la fase final de l’eclipsi són iguals, sigui total o parcial. El que els diferencia és la fase central, ja que aquí no podrem veure la totalitat” – Jordi Colell
La festa donarà el tret de sortida a les 18.00 hores acompanyant als assistents amb música d’ambient, bar i un food truck. L’observació guiada de l’eclipsi serà aproximadament entre les 20.00 i les 20.30 hores, i una vegada acabi es donarà pas a l’actuació d’una banda de versions fins que més tard es pugui veure la pluja d’estels. Finalment, la festa clourà a les 23.00 hores tot i que el servei de minibús es mantindrà actiu fins a les 24.00 hores per a les persones que s’hagin quedat fins tard.
Les inscripcions per participar en la festa es poden adquirir a la pàgina web oficial de turisme de la Massana. Els assistents podran adquirir per 5 euros un pack de benvinguda que inclou una bossa de roba dissenyada per l’eclipsi amb les ulleres homologades i altres elements de marxandatge, a més del transport en minibús des del Coll de la Botella fins al Port de Cabús, tot i que també es podrà accedir a peu o amb bici. Des del comú recorden que la carretera estarà tallada al trànsit de vehicles per garantir que la festa es desenvolupi de manera segura.