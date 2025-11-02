Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El cartell del concert de Judit Neddermann i Pau Figueres. | Comú de Canillo
El Periòdic d'Andorra
Canillo aposta per la música

Judit Neddermann i Pau Figueres oferiran un concert al Palau de Gel el 12 de desembre per presentar el nou disc

El Comú de Canillo posa a la venda les entrades per a l’actuació del duet, que presentarà el seu nou disc conjunt i versions multilingües

El Comú de Canillo posarà a la venda, a partir de demà dilluns 3 de novembre, les entrades per al concert de Judit Neddermann i Pau Figueres, que se celebrarà el 12 de desembre a les 20 h a l’Auditori del Palau de Gel.

La cantautora catalana Judit Neddermann presentarà el seu nou àlbum conjunt amb el guitarrista i productor Pau Figueres, en un concert íntim inclòs dins la gira de promoció del disc Judit Neddermann & Pau Figueres.

El públic podrà gaudir d’un repertori divers i emotiu, amb cançons pròpies i versions en català, castellà, portuguès i francès, que destaquen per la complicitat escènica i la riquesa sonora d’aquest duet. La veu càlida i expressiva de Neddermann s’entrellaça amb la guitarra virtuosa i plena de sensibilitat de Figueres, oferint una experiència musical propera i autèntica.

Judit Neddermann i Pau Figueres presentaran a Canillo el seu nou disc en un concert íntim el 12 de desembre

El disc ha estat enregistrat a l’estudi The Sound of Wood i compta amb la col·laboració especial de Joan Manuel Serrat en el tema Vinc d’un poble, una peça que simbolitza la connexió entre generacions i tradicions musicals.

Les entrades estan disponibles a través del web www.canillo.ad
i a l’Oficina de Turisme de Canillo. Si en queden disponibles, també es podran adquirir el mateix dia del concert a la taquilla de l’Auditori del Palau de Gel. El preu de l’entrada és de 20 euros.

Comparteix
Notícies relacionades
Andorra prova sensors ambientals als boscos d’Aixàs i Beixalís per detectar i prevenir incendis forestals
El Festival de Titelles s’inicia amb Tumulte, un espectacle visual que reflexiona sobre la pèrdua i la transformació
El Comú d’Escaldes-Engordany inicia la rehabilitació de les façanes del Prat del Roure per motius de seguretat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Parròquies, Societat
Andorra prova sensors ambientals als boscos d’Aixàs i Beixalís per detectar i prevenir incendis forestals
  • Cultura, Parròquies
El Festival de Titelles s’inicia amb Tumulte, un espectacle visual que reflexiona sobre la pèrdua i la transformació
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Escaldes-Engordany inicia la rehabilitació de les façanes del Prat del Roure per motius de seguretat
Publicitat
Entrevistes culturals
Joan Sans
Conseller de Cultura del Comú d’Encamp
Isidre Domenjó
Escriptor urgellenc i president de l’Associació Llibre del Pirineu
Jordi Núñez
Arquitecte i gerent de Promusa
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu