Judit Neddermann i Pau Figueres oferiran un concert al Palau de Gel el 12 de desembre per presentar el nou disc

El Comú de Canillo posarà a la venda, a partir de demà dilluns 3 de novembre, les entrades per al concert de Judit Neddermann i Pau Figueres, que se celebrarà el 12 de desembre a les 20 h a l’Auditori del Palau de Gel.
La cantautora catalana Judit Neddermann presentarà el seu nou àlbum conjunt amb el guitarrista i productor Pau Figueres, en un concert íntim inclòs dins la gira de promoció del disc Judit Neddermann & Pau Figueres.
El públic podrà gaudir d’un repertori divers i emotiu, amb cançons pròpies i versions en català, castellà, portuguès i francès, que destaquen per la complicitat escènica i la riquesa sonora d’aquest duet. La veu càlida i expressiva de Neddermann s’entrellaça amb la guitarra virtuosa i plena de sensibilitat de Figueres, oferint una experiència musical propera i autèntica.
El disc ha estat enregistrat a l’estudi The Sound of Wood i compta amb la col·laboració especial de Joan Manuel Serrat en el tema Vinc d’un poble, una peça que simbolitza la connexió entre generacions i tradicions musicals.
Les entrades estan disponibles a través del web www.canillo.ad
i a l’Oficina de Turisme de Canillo. Si en queden disponibles, també es podran adquirir el mateix dia del concert a la taquilla de l’Auditori del Palau de Gel. El preu de l’entrada és de 20 euros.