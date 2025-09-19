Joan Anton Rechi inaugura aquest dissabte la temporada de l’Òpera de Coburg amb ‘Una nit a Venècia’ de Johann Strauss

L’andorrà Joan Anton Rechi presenta aquest dissabte, 20 de setembre, una nova posada en escena de l’opereta Eine Nacht in Venedig (Una nit a Venècia) de Johann Strauss II. L’estrena donarà el tret de sortida a la temporada 2024-2025 de l’Òpera de Coburg, que enguany es desenvolupa al Globe de la ciutat, atès que l’edifici històric es troba en procés de restauració.
La visió artística de Rechi proposa una lectura poètica i teatral d’aquesta obra clàssica de Strauss. L’acció arrenca en el vell altell d’un actor, ple de records i objectes oblidats, que es converteix en la porta d’entrada a l’univers festiu i enigmàtic del Carnaval venecià. Amb aquesta escenografia, Rechi juga amb els límits entre memòria i imaginació, creant un espectacle on es fonen música, teatre i somni. Segons el director, Una nit a Venècia és “una celebració del poder creatiu i de la capacitat de la fantasia per transportar-nos a un món on tot és possible”.
El muntatge compta amb la direcció musical de David Preil, escenografia del també andorrà Gabriel Insignares i disseny de vestuari a càrrec de la figurinista Sandra Münchow, sota la direcció escènica de Rechi. El projecte arriba després d’una etapa intensa per al director, que recentment ha presentat The Fairy Queen al Festival de Savonlinna (Finlàndia) i Tosca al Teatre La Fenice de Venècia. Rechi ha treballat també en escenaris de prestigi com l’Òpera de Düsseldorf, el Teatre Colón de Buenos Aires o el Gran Teatre del Liceu.
Amb aquesta estrena a Alemanya, Rechi consolida la seva trajectòria com a director d’escena de projecció internacional i reforça la presència d’Andorra dins el panorama operístic europeu.