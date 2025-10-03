Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Les noves plaques ja llueixen a la façana. | ANA / M.T.
El Periòdic d'Andorra
Tram final de les obres

Ja pren forma la nova façana del centre cultural lauredià, resultat d’un procés participatiu amb 35 veïns i entitats

Durant el període en què es desenvolupin les obres, alguns accessos al centre es veuran modificats segons l’horari i la zona d’actuació

La nova façana del centre cultural i de congressos lauredià ja comença a prendre forma. D’aquesta manera, ja comença a ser visible l’aspecte que presentarà un cop es completin tots els treballs, una feina que està prevista que es conclogui cap a finals d’any. De fet, aquesta fase de la remodelació s’allargarà fins a mitjan desembre.

Les màquines per a la instal·lació de la nova façana es van instal·lar a finals del mes d’agost. Durant el període en què es desenvolupin les obres, alguns accessos al centre es veuran modificats segons l’horari i la zona d’actuació, especialment pel que fa a l’entrada a l’edifici i als ascensors de la plaça de la Germandat. 

Cal recordar que la nova façana és el resultat d’un procés participatiu en què van prendre part 35 persones, entre ciutadania, entitats culturals i socials de la parròquia i representants polítics. El jurat, per àmplia majoria, va escollir la proposta guanyadora, de manera que la futura imatge del centre cultural lauredià respon a una decisió col·lectiva.

