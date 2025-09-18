Inaugurada la sisena edició de l’AndArt, un projecte de país amb l’objectiu de “connectar art, natura i territori”

La sisena edició de la Biennal Internacional d’Andorra, l’AndArt 25, ha quedat inaugurada oficialment aquest dijous a Sant Julià de Lòria. La mostra, consolidada com una de les cites culturals de referència del país i sota el lema ‘Pausa per continuar‘, té l’objectiu d’obrir un espai de reflexió crítica sobre les transformacions socials, culturals i econòmiques dels darrers 25 anys i, alhora, posar en valor el patrimoni natural i cultural andorrà a través de l’art.
L’exposició es desplega íntegrament a la parròquia laurediana. Concretament a la plaça del Solà, la ruta panoràmica de 35 quilòmetres amb instal·lacions integrades al paisatge, i l’Hotel Pol, que reobre com a centre neuràlgic de la mostra. Aquesta tarda, al Centre Cultural de Sant Julià, s’ha celebrat la inauguració amb el parlament de les autoritats.
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha subratllat que la Biennal “és ja una cita cultural consolidada i de referència, un espai de trobada entre idees i paisatges, entre passat, present i futur, i també un mirall que ens permet mirar-nos i reconèixer-nos com a país”. Bonell ha destacat que l’AndArt representa “una oportunitat per projectar-nos cap al futur de la consciència” i ha remarcat que “el punt de vista crític dels artistes ens hauria d’interpel·lar a tots plegats i fer-nos repensar les nostres prioritats col·lectives”, fent referència a alguna de les obres exposades la qual pot generar controvèrsia.
Per la seva banda, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha recordat la coincidència simbòlica de la inauguració, ja que avui mateix es compleixen 33 anys de l’obertura del Centre Cultural i “avui, amb la Biennal, celebrem la memòria col·lectiva de Sant Julià”. Així mateix, Cairat ha remarcat que l’Andart és “un espai de reflexió i de retrobament col·lectiu” i ha posat en relleu dos dels punts centrals de l’edició: la ruta panoràmica i l’Hotel Pol, que ha descrit com un “espai emblemàtic i entranyable per a molts lauredians”.
En aquest sentit, el cònsol ha recordat que l’edifici, inaugurat l’any 1931, “era més que un establiment hoteler” i que ara, gràcies a l’Andart, “torna a respirar i es converteix en escenari cultural”.Tanmateix, ha anunciat un documental dedicat a l’Hotel Pol, amb testimonis i vivències de famílies vinculades a l’edifici, i ha avançat que “properament” es traurà a concurs públic la concessió dels treballs per convertir l’establiment en una residència universitaria. També ha informat que s’està avançant en la rehabilitació de la fàbrica Reig i l’edifici Catsa. Tornant a l’exposició, Cairat ha conclòs ponderant que “la cultura i el coneixement esdevenen pilars de la nostra parròquia. Que comenci l’espectacle”.
Continuant amb els parlaments, el comissari de la Biennal, Pere Moles, ha posat en relleu la “voluntat de connectar art, natura i territori” i ha reivindicat la trajectòria del projecte: “És un projecte de país que ha passat per totes les parròquies i que torna a Sant Julià amb més força que mai”. Moles ha insistit en la importància de no tenir por d’exposar “obres crítiques o polèmiques” i ha celebrat “deu anys d’un projecte que ha crescut fidel a la seva essència”.
Finalment, la vicepresidenta de Visarte Liechtenstein, país convidat d’aquesta edició, Ursula Wolf, ha expressat el seu agraïment: “És un honor ser a Andorra i volem agrair l’organització per l’acollida i la col·laboració”. Així doncs, l’exposició s’estendrà del 19 de setembre al 14 de novembre en els diferents punts de la parròquia laurediana.