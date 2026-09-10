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  • L’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, durant una compareixença del passat juliol. | Marvin Arquíñigo
Agències
  • Cultura
‘Saison culturelle’

La 21a Temporada Cultural de França oferirà 38 activitats de disciplines com el teatre, la música, el cinema o la dansa

Entre les novetats hi ha la primera Setmana de Cinema Francès, durant la qual es projectaran films recents en sessions gratuïtes i subtitulades

L’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, ha presentat aquest dijous la 21a Temporada Cultural de França a Andorra, la qual enguany reunirà 38 activitats de disciplines com el teatre, la música, el cinema, la dansa i les conferències. El programa, en aquest sentit, busca reforçar els vincles culturals entre ambdós territoris i oferir una perspectiva francòfona als estudiants del Principat.

Entre les principals novetats hi ha la celebració de la primera Setmana de Cinema Francès, prevista del 29 de setembre al 6 d’octubre, durant la qual es projectaran pel·lícules recents en sessions gratuïtes i subtitulades en català. La programació també inclou diverses propostes musicals. Entre aquestes, l’Orquestra Nacional del Capitoli de Tolosa actuarà el 5 de juny en el marc de la primera col·laboració amb ClassicAnd; i el Cor de l’Òpera Nacional de Bordeus oferirà el 16 d’octubre un concert a Meritxell en què interpretarà el Rèquiem de Mozart.

La temporada preveu, a més, un concert conjunt de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra i una formació francesa amb la producció ‘Una altra mirada’, programada per al 14 de novembre. El programa es completarà amb la coproducció andorrano-francesa d»Orfeu als inferns’, d’Offenbach, la qual es representarà el 6 de març a càrrec de l’Associació Andorra Lírica i en col·laboració amb la companyia gal·la Oya Kephele.

El programa busca reforçar els vincles culturals entre ambdós territoris i oferir una perspectiva francòfona als estudiants del Principat

La Temporada Cultural també manté una línia específica de col·laboració amb el Lycée Comte de Foix i el Ministeri d’Educació. Així, entre les activitats previstes hi ha la representació de ‘Joue ta Pnyx’, de la companyia Les Guêpes rouges, a l’escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma, amb la participació d’estudiants d’escoles de secundària andorranes i franceses. També s’hi incorpora l’espectacle ‘Science Comedy Show’, previst al febrer, el qual combinarà ciència i humor i es traslladarà a instituts per complementar algunes classes de física.

En l’àmbit educatiu, es renovarà igualment el projecte ‘Educació a la imatge’, el qual permet als estudiants treballar amb un fotoperiodista per elaborar una exposició amb una mirada comparativa sobre l’educació a Andorra i França. Enguany, a més, s’hi afegirà un nou projecte d’educació audiovisual, en què un periodista professional guiarà els alumnes en l’elaboració d’un reportatge en vídeo sobre un esdeveniment d’actualitat.

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