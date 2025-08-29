Fidelitat i noves maneres de submergir-nos en la cultura: l’èxit de les Nits d’Estiu de FEDA al Museu Hidroelèctric

El Museu Hidroelèctric celebra demà dissabte una nova edició de ‘Cinema a la fresca’ amb la projecció de ‘Salvatges’ (2024), el darrer film de Claude Barras, director de la guardonada ‘La vida d’en Carabassó’. La sessió tindrà lloc al Camí Hidroelèctric, a la vora del llac d’Engolasters, de les 20.30 fins a les 22.00 hores. Els organitzadors —FEDA Cultura i el Festival Audiovisual d’Andorra Ull Nu— conviden les famílies a portar una llanterna i una manta o estoreta per viure plegats una vetllada de cinema sota les estrelles.
Respecte a l’agenda estival, aquesta ha estat intensa i variada. S’hi han combinat observacions astronòmiques, visites teatralitzades i concerts amb propostes més singulars, com les actuacions de dansa en format performance, una de les novetats d’enguany. “N’hem fet unes quantes. Hem tingut des d’observacions astronòmiques fins a visites teatralitzades, concerts o dansa en performance, que era una cosa força innovadora que teníem per aquest any”, explica la coordinadora del Megawatt del Museu de l’Electricitat, Fran Alcázar. També s’hi han sumat les visites nocturnes, les quals han completat l’oferta de rutes i activitats que habitualment es fan durant el dia.
Al museu, el públic ha pogut descobrir la mostra temporal dedicada al carbó vegetal, visitada amb comentaris guiats que han posat en relleu aquest patrimoni sovint oblidat. El cinema, en canvi, manté la seva essència com a activitat de cloenda: “En el cinema normalment programem una projecció durant tot l’estiu i sol ser l’última activitat”, pondera Alcázar, tot argumentant que “aprofitem que les nits comencen abans perquè es posi fosc. Sol ser cinema familiar i aleshores tenim nens”, afegeix Alcázar.
Pel que fa a l’assistència, l’èxit ha estat notable. “Normalment, s’omple tot […] Hem anat creixent molt cada any”, assegura Alcázar. Enguany, però, el museu ha optat per reduir l’aforament, tant per adaptar-se a les obres i a la seguretat del recorregut com per oferir una experiència més personalitzada. “Aquest any hem reduït aforament, primer per adaptar-nos al que ens estava passant amb les construccions que havíem de canviar algunes rutes per temes de seguretat també, i també per incrementar la satisfacció del visitant”, precisa.
La mesura ha permès, a més, que en cas de pluja les activitats es poguessin traslladar a l’interior. “Si abans entraven 70 persones i nosaltres ho hem reduït a 50, ens ha permès, en cas de pluja, poder fer-lo a l’interior i no haver d’anul·lar”, relata la coordinadora. Aquesta adaptació, lluny de ser un inconvenient, ha reforçat el caràcter proper i fidel de la relació amb el públic. “Jo crec que en satisfacció hem crescut molt i la gent és superfidel”, resumeix Alcázar.
Aquestes propostes s’emmarquen dins la taula de museus d’Andorra, la qual coordina activitats culturals durant els mesos d’estiu. Cada centre programa en dies diferents per oferir una cobertura àmplia arreu del país. “Creem una programació conjunta, intentem cobrir cada dia de l’estiu. Nosaltres normalment ens trobareu els divendres i els dissabtes”, recorda la coordinadora. D’aquesta manera, es garanteix una oferta constant i variada per a tot el territori.