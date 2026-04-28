  • Kic Barroc amb el vinil 'Entor'. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
Música

Escaldes-Engordany celebra el Dia Internacional del Jazz amb un concert al vestíbul del Prat del Roure

La vetllada comptarà amb l'actuació de la Jazz Band i, tot seguit, serà el torn de Kic Barroc, que presentarà Entor, el seu segon treball discogràfic

El Comú d’Escaldes-Engordany celebra el Dia Internacional del Jazz, el qual es commemora el 30 d’abril, amb un concert que tindrà lloc aquest dimecres al vestíbul del Prat del Roure. Així, la corporació s’afegeix, un any més, a aquesta efemèride impulsada per la UNESCO, la qual té com a objectiu posar en valor aquest gènere musical com a eina educativa i de promoció de la pau, el diàleg i la cooperació entre els pobles d’arreu del món.

La vetllada comptarà amb l’actuació de la Jazz Band d’Escaldes-Engordany (19.45 hores) i, tot seguit, serà el torn de Kic Barroc (20.00 hores), que presentarà Entor, el seu segon treball discogràfic. El Dia Internacional del Jazz marcarà també el tret de sortida de la 42a edició del Festival Internacional de Jazz d’Andorra, el qual tindrà lloc del 2 al 9 de juliol i comptarà amb figures destacades del panorama jazzístic. Cal esmentar que el concert d’aquest dimecres 29 d’abril és gratuït i no requereix reserva prèvia.

