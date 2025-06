Presentació literària

Erotisme i tensió en el nou llibre de Lucrezia G. Mameghani ‘Contes per no dormir sol@’

El recull reuneix deu relats curts amb girs inesperats, personatges magnètics i una narrativa escrita entre tres ciutats

L’escriptora barcelonina Lucrezia G. Mameghani torna a l’escena literària amb ‘Contes per no dormir sol@’, un recull de relats que combina suspens i erotisme, i que presentarà el pròxim 12 de juny a la sala Fòrum de FNAC Pyrénées, a Andorra la Vella.

L’obra reuneix deu històries breus caracteritzades per una narrativa àgil i intensa, on els girs inesperats, el desig i la tensió mantenen al lector atrapat de principi a fi. Els relats inclouen personatges com una Caputxeta contemporània dividida entre un llenyataire i un home llop, una dominadora enfrontada a una portera tafanera, o dos policies immersos en una relació sense sortida.

L’autora signa l’obra sota el pseudònim Kuki Kirsch i assegura que les històries han estat creades en moviment, entre Mallorca, Andorra i Barcelona, en espais tan diversos com llibretes d’hotel o notes de veu gravades durant trajectes amb cotxe. L’acte de presentació comptarà també amb una breu menció al poemari Besos, obra amb què l’autora ha sorprès aquest últim Sant Jordi.