Entre bastidors, el teatre andorrà creix amb força els darrers anys i consolida el seu camí cap a la professionalització

“Cada vegada hi ha més actors, més directors i més gent interessada per la dramaturgia, i hi ha moltes més possibilitats que fa uns anys”. Amb aquestes paraules, el director de l’Animal Escola de Teatre, Juanma Casero, descriu l’evolució del sector escènic al país coincidint amb el Dia Mundial del Teatre.
Casero posa l’accent en el paper fonamental del públic dins d’aquest creixement. “La creació de nous espectadors és clau; si no hi hagués un públic cada vegada més nombrós i exigent, no ens hi posaríem”, afirma. En aquest sentit, destaca que l’accés generalitzat als continguts culturals ha canviat els hàbits de consum i ha generat un interès creixent pel teatre, especialment entre els més joves.
Pel que fa a la professionalització, el sector continua avançant tot i les dificultats. Així ho apunta la productora de l’Escena Nacional d’Andorra, Txell Díaz, qui remarca que “aixecar produccions és molt complex a nivell econòmic, de temps i d’esforç”, i defensa que els espectacles puguin tenir recorregut. “No és el mateix una obra que es fa un dia que una que ja s’ha representat diverses vegades; agafa una maduresa diferent”, assenyala.
Díaz també subratlla el creixement del teixit professional. “Abans hi havia la idea que aquí no hi havia prou artistes, però cada vegada es veu més clar que hi ha un sector professional sòlid i prolífic”, apunta. Paral·lelament, defensa el paper del teatre amateur com a motor social: “Són iniciatives que agrupen molta gent i generen sentiment de comunitat”.
Aquesta doble realitat s’ha consolidat en els darrers anys. Casero recorda que fa una dècada el panorama era molt més limitat: “Pràcticament només hi havia grups amateurs i poca producció professional”. Ara, en canvi, assegura que hi ha més estructures i entitats que impulsen el sector, destacant també el canvi de mentalitat: “Abans dir que volies ser artista era complicat; ara hi ha més informació i més opcions de formació”.
El creixement del sector també es reflecteix en l’augment de festivals i iniciatives culturals. Díaz posa en valor propostes com Andorra Crea, el Festac, el Canillo Escènic Arts o el Festival Ànima, les quals considera que “cada vegada estan més consolidades” i contribueixen a donar visibilitat al talent local i a generar públic.
La proposta de Salvatges pel Dia Mundial del Teatre
En el marc del Dia Internacional del Teatre, el grup Salvatges de l’Animal Escola de Teatre estrenarà aquest dissabte 28 de març a Encamp l’obra ‘Projecte Laramie’. “És una feina molt honesta i amb molta implicació del grup”, explica Casero, qui destaca que es tracta d’una proposta de teatre documental basada en fets reals.
La funció, prevista a les 20.30 hores, comptarà amb 13 actors en escena i forma part de la programació cultural de la parròquia. “Amb aquest grup intentem fer cada any una proposta diferent”, afegeix el director, qui anima el públic a assistir-hi per celebrar el teatre.