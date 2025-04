Participació ciutadana

‘Engola-Estels’, de Daniel Bautista, guanya el concurs d’idees per a l’optimització dels espais d’Engolasters

El Comú d'Escaldes-Engordany organitzarà una exposició pública amb totes les propostes presentades a Cal Paleta la setmana vinent

El projecte Engola-Estels, de Daniel Bautista, ha estat escollit com a guanyador del concurs d’idees –amb 2.500 euros– per a la concepció, disseny, distribució i optimització dels espais i els entorns d’Engolasters per a destinar-los a casa de colònies i a l’organització d’activitats de lleure amb pernoctació per a tots els públics. La proposta ha estat la més ben valorada pel jurat, format per membres de la majoria i la minoria del Comú d’Escaldes Engordany, el director de FEDA, Albert Moles, i representants de les escoles de la parròquia, que han tingut en compte criteris com la viabilitat, la funcionalitat i l’originalitat, d’acord amb el plec de bases. El segon premi ha estat per a El Niu, de Maeva Boubis, valorat en 1.500 euros, i el tercer per a Engolasters Camp – descobreix la natura, viu l’aventura!, d’Ingrid Llevet, dotat amb 1.000 euros.

En total, s’han presentat 15 projectes al concurs d’idees, dels quals s’ha destacat la qualitat i l’originalitat de tots. L’objectiu del Comú era promoure la participació ciutadana i apropar a tota la població l’entorn natural d’Engolasters. Amb la voluntat de continuar amb aquesta línia, la corporació també organitzarà una exposició pública amb totes les propostes presentades a Cal Paleta la setmana vinent (17.00 a 20.00 hores).