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  • El consol menor d'Encamp, Xavier Fernàndez, inaugurant Frikiing Days. | Comú d'Encamp
Sergi Gil Bosch
Comunitats que sovint passen desapercebudes

Encamp es converteix durant el cap de setmana en el punt de trobada dels ‘frikis’ amb el Frikiing Days Andorra

El Complex Esportiu i Sociocultural acull la primera edició de l'esdeveniment, amb tornejos, jocs de taula, videojocs, partides de rol i xerrades

Encamp es converteix aquest cap de setmana en el punt de trobada dels ‘frikis’ amb la celebració de la primera edició del Frikiing Days Andorra, el qual té lloc al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp entre els dies 9 i 11 d’octubre. L’acte inaugural ha comptat amb la participació de l’actriu Clàudia Riera, qui ha estat la convidada d’honor, juntament amb el cònsol menor encampadà, Xavier Fernàndez; el conseller de Cultura, Joan Sans, i els consellers Benjamí Rascagnères, Verònica Solsona i Judit Torres.

Fernàndez ha obert l’acte felicitant l’Associació de Frikis d’Andorra i assegurant que aquesta mena de jornades «complementen molt bé tota l’oferta que tenim. Cal tenir en compte que, per a nosaltres, aquesta és una època de temporada baixa. Disposar d’un esdeveniment cultural d’aquest caire ajuda a desestacionalitzar la temporada amb propostes diferents». A més, també ha agraït als visitants que s’han desplaçat fins a la parròquia.

«Un espai per a tothom, sense discriminació, amb respecte, tolerància, cor i molta energia positiva» – Clàudia Riera

Riera, per la seva banda, ha posat en relleu la feina i la implicació de les persones que han fet possible el projecte, impulsat per Mireia Caldeiro, Míriam Torra, Àlex Puig i Manel Arroyo. També ha destacat la importància de crear espais per compartir passions i gustos: «Un espai per a tothom, sense discriminació, amb respecte, tolerància, cor i molta energia positiva».

La programació del Frikiing Days inclou activitats com els tornejos de ‘Magic: The Gathering’ i ‘Warhammer 40K’, a més de videojocs, jocs de taula i partides de rol, entre d’altres. També s’hi faran xerrades i ponències sobre literatura fantàstica, cinema, màgia i cultura japonesa.

Frikiing Days celebra la primera edició amb l’ambició de convertir-se en el gran punt de trobada friqui d’Andorra

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