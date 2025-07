Reportatge cultural

Els Pets celebren el seu 40è aniversari i tenyeixen de pop-rock català la Festa Major de Sant Julià de Lòria

La banda interpreta íntegrament els àlbums Bon Dia i Agost, dues de les obres més emblemàtiques de la seva trajectòria

El grup Els Pets ha tornat avui als escenaris andorrans amb un concert molt especial dins la Festa Major de Sant Julià de Lòria, en plena gira del seu 40è aniversari. El grup de Constantí ha omplert la plaça amb un espectacle carregat de música, records i emocions compartides entre generacions.

La gira, lluny de ser una simple retrospectiva de grans èxits, ha estat concebuda com una proposta renovada. Tal com ha explicat el cantant i líder del grup, Lluís Gavaldà, “ens sentim iaios perquè ja celebrem el 40 aniversari i aquest concert forma part de la gira de celebració”. Tot i així, ha remarcat que, “a nivell emocional, ens sentim superagraïts”. La banda va voler evitar el format típic i va apostar per un plantejament original: “vam acabar amb aquesta idea boja de fer quatre discos sencers, de principi a final, amb dos espectacles diferents”. I la resposta ha superat totes les expectatives: “tenim 40 concerts, estan exhaurits pràcticament tots”.

A Sant Julià, Els Pets han interpretat dues de les seves obres més emblemàtiques: Agost i Bon Dia. Gavaldà ha detallat que “del que estic segur és que farem el disc Bon Dia, perquè és el més popular de la història dels espectacles”, i també Agost, “perquè probablement és el qual estem més satisfets”.

La gira ha servit per reafirmar el vincle emocional entre Els Pets i el seu públic. “Tenim un públic molt intergeneracional”, ha dit el cantant, constatant que “hi ha com tres o quatre generacions”. En molts concerts, ha continuat, “són famílies senceres les que ens venen a veure”, i s’hi poden veure moments de gran emoció: “veiem gent que plora amb les cançons, que riu, que s’abraça”.

Gavaldà ha descrit aquesta complicitat com una simbiosi que transcendeix la música: “ens han tingut presents en molts moments de la vida: a les colònies, quan portaven els nens a dormir, quan coneixien algú, quan es barallaven o trobaven l’amor de la seva vida… sonaven Els Pets de fons”. Aquesta connexió és tan forta que, en ocasions, diu, “he de baixar de l’escenari i barrejar-me amb la gent, que és on s’ho passen realment bé”.

Tot i celebrar quatre dècades de trajectòria, Els Pets no renuncien a seguir creant. “Tenim ganes de fer nova música i nous projectes”, assegura Gavaldà, tot i reconèixer que el context actual és complicat. “Cada cop és més difícil poder viure de la música, sobretot dels discos”, lamenta. “Abans es venien, ara no. Ara no hi ha ni llocs on comprar-los”. Afegeix que les plataformes de streaming “utilitzen la nostra feina a canvi de zero”. Malgrat això, reconeix que són afortunats i que encara poden tirar endavant gràcies als directes: “amb això és amb el que intentem subsistir”.

Amb ironia, Gavaldà afirma que el que li cal ara és un mecenes: “busco una persona que inverteixi en la meva persona, que jo crec que soc una bona inversió, perquè soc jove, tinc molt de talent i soc molt sexy”, diu entre riures.

El cantant també ha aprofitat la visita per recordar el vincle personal que l’uneix a Andorra. “Quan era petit, els meus pares em deixaven a una botiga de discos d’aquí i no patien, perquè sabien que jo no em mouria d’allà”, ha rememorat. “Per mi una botiga de discos d’Andorra era com la caseta de xocolata de Hansel i Gretel”.

Amb el concert d’aquest diumenge, la parròquia laurediana ha estat una de les parades d’una gira que reafirma la vigència d’un grup que ha estat banda sonora de moltes vides. Un aniversari rodó que no només celebra el passat, sinó que també mira cap al futur, amb el compromís intacte de seguir explicant històries a través de la música.