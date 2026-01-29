Els museus del Principat assoleixen el seu millor any de visitants amb més de 214.000 entrades durant el 2025

La Taula de Museus ha fet públic el balanç de visitants corresponent a l’any 2025 i ha confirmat un creixement destacat de l’interès ciutadà i turístic per l’oferta cultural del país. Al llarg de l’any passat, 214.886 persones han visitat museus, monuments i sales d’exposicions del Principat, una xifra que ha superat en 42.626 visitants la del 2024, quan es van comptabilitzar 172.260 visites. Aquest increment ha suposat un augment del 25% respecte a l’any anterior i ha situat el 2025 com el millor exercici de la sèrie històrica iniciada el 2022.
Pel que fa als museus i monuments gestionats pel Govern, el total global de visites ha estat superior al de l’any anterior en gairebé 30.000 persones, tot i els tancaments temporals de diversos equipaments per tasques de manteniment i remodelació com per exemple Casa de la Vall, la Farga Rossell i el Museu Nacional de l’Automòbil. En aquest sentit, el Museu Casa d’Areny-Plandolit ha registrat un augment de visites que no es produïa des del 2004, mentre que l’obertura del Santuari de Meritxell durant tot l’any amb servei de visita guiada ha estat un dels elements clau del balanç, amb 65.051 visitants comptabilitzats.
Al llarg del 2025, els membres de la Taula de Museus han programat 614 activitats que han reunit un total de 30.037 assistents
L’activitat cultural ha estat un altre dels pilars del creixement. Al llarg del 2025, els membres de la Taula de Museus han programat 614 activitats que han reunit un total de 30.037 assistents. Aquesta intensitat ha posat de manifest el dinamisme del sector i l’impacte positiu de propostes com les Nits d’estiu als museus, les quals han concentrat una part significativa de les activitats. També ha destacat la tasca de posada en valor dels monuments gestionats per l’Àrea de Museus i Monuments del Govern, amb iniciatives específiques que han atret més d’un miler de participants.
El detall per parròquies ha reflectit una distribució diversa de les visites i de la participació en activitats, amb especial incidència a Canillo, Ordino, Encamp, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, on s’han concentrat alguns dels equipaments amb més afluència i programació. En conjunt, el balanç del 2025 ha mostrat un sector cultural actiu i en expansió, en el qual conviuen museus, monuments i sales d’exposicions de naturalesa diversa que han ofert una proposta cultural àmplia tant als ciutadans del país com als visitants.